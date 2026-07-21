Sine de Cachoeiro abre 300 vagas de emprego; veja oportunidades

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim disponibiliza 300 vagas de emprego nesta terça-feira (21). As oportunidades atendem candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.

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O painel reúne postos nos setores de alimentação, comércio, construção civil, logística, mineração, transporte, indústria, supermercados, telefonia e rochas ornamentais.

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Entre os principais destaques estão 50 vagas para auxiliar de logística e 30 para auxiliar de linha de produção em frigorífico. Em ambos os casos, as empresas não exigem experiência profissional.

Também aparecem 16 oportunidades para auxiliar de cozinha no horário noturno, dez para ajudante de obras e dez para auxiliar de linha de produção, na função de ajudante geral.

Vagas sem experiência

Quem busca o primeiro emprego encontra opções em diferentes áreas. O painel inclui vagas sem exigência de experiência para açougueiro, ajudante de açougueiro, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de logística, auxiliar de linha de produção e operador de caixa.

Há ainda oportunidades para balconista, churrasqueiro, cozinheiro, empregada doméstica, forneiro de padaria, instalador de equipamentos de comunicação e instalador reparador de linhas telefônicas.

Os requisitos de escolaridade mudam conforme a função. Algumas empresas não exigem formação específica, enquanto outras solicitam ensino fundamental, médio, técnico ou superior em andamento.

Construção civil e transportes

O setor da construção civil concentra vagas para ajudante de obras, carpinteiro, greidista, sinaleiro, técnico em segurança do trabalho e operadores de máquinas.

Há oportunidades para motorista de ônibus, motorista de caminhão 3/4, motorista de caminhão-pipa, motorista de comboio e operador de caminhão espargidor. Algumas funções exigem experiência registrada em carteira e habilitação compatível.

No setor de transportes, o painel também oferece dez vagas para lavador de chassi e sete para motorista com CNH categoria D.

Comércio, supermercados e alimentação

Supermercados oferecem vagas para açougueiro, ajudante de açougueiro, comprador, operador de caixa e repositor de mercadorias.

Na área de alimentação, há postos para auxiliar de cozinha, cozinheiro, churrasqueiro, padeiro, confeiteiro, forneiro de padaria, auxiliar de padeiro e pasteleiro.

Também existem oportunidades para atendente, balconista, recepcionista, caixa, vendedor interno e auxiliar administrativo.

O painel conta ainda com uma vaga de assistente administrativo exclusiva para pessoa com deficiência, com exigência de ensino médio completo e experiência registrada em carteira.

Como concorrer às oportunidades

Os interessados devem procurar o Sine de Cachoeiro de Itapemirim, localizado na Rua Costa Pereira, número 100, no Centro.

Os candidatos devem observar o código, a escolaridade e a experiência exigidos para cada função. As oportunidades podem sofrer alterações ou ser preenchidas sem aviso prévio.