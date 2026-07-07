Sine de Anchieta abre 80 vagas de emprego nesta terça-feira

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Anchieta divulgou um novo painel de oportunidades de trabalho nesta terça-feira (7). Ao todo, são 80 vagas disponíveis para diferentes áreas profissionais.

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As oportunidades contemplam setores como indústria, serviços, transporte e manutenção. Entre os cargos estão auxiliar de limpeza, auxiliar mecânico, auxiliar de movimentação de carga, técnico de segurança do trabalho, operador de equipamentos, padeiro e ajudante de motorista.

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Uma das maiores ofertas é para auxiliar de limpeza, com 20 vagas disponíveis. O painel também conta com 20 oportunidades para auxiliar mecânico e 15 vagas para auxiliar de movimentação de carga.

Além disso, há vagas para cuidador de idosos, acabador, serralheiro de alumínio, operador de empilhadeira, operador de máquina a laser, representante comercial autônomo e pintor industrial.

Os requisitos variam conforme a função. Algumas oportunidades exigem experiência profissional, enquanto outras não possuem essa exigência. Também há cargos que pedem habilitação específica ou formação técnica.

O Sine informa que as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio. Os interessados devem procurar o atendimento do órgão para verificar os detalhes de cada oportunidade e realizar o encaminhamento para as empresas contratantes.