Sine de Anchieta oferece 28 vagas de emprego nesta sexta-feira
Painel reúne oportunidades para sinaleiro, operador de máquinas, atendente de vendas, motorista, padeiro e outras funções.
O Sine de Anchieta disponibiliza 28 vagas de emprego nesta sexta-feira, 17 de julho. O painel reúne oportunidades para 11 funções, com diferentes requisitos de experiência e escolaridade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A maior oferta é para sinaleiro, com dez vagas. Os candidatos precisam ter ensino fundamental completo, além de disponibilidade para viajar e dormir no local de trabalho.
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Também estão abertas quatro vagas para operador de mini pá carregadeira. A função exige experiência comprovada em carteira de trabalho e curso na área de atuação.
Outra oportunidade em destaque é para atendente de vendas, com três postos. Os interessados devem ter ensino médio completo, experiência comprovada e disponibilidade para viagens.
Oportunidades para motoristas e setor administrativo
O painel apresenta duas vagas para ajudante de motorista e duas para motorista de caminhão betoneira. Para dirigir o veículo, o candidato precisa ter habilitação na categoria D, ensino médio completo e experiência em carteira.
Há ainda duas oportunidades para representante comercial autônomo. A função não exige experiência, mas pede ensino médio completo, habilitação nas categorias A e B, veículo próprio e disponibilidade para viajar.
Também foi aberta uma vaga para auxiliar administrativo. O cargo exige experiência nas áreas contábil e fiscal, além de curso relacionado à atividade.
Outras vagas disponíveis
O Sine também oferece uma oportunidade para cada uma das seguintes funções:
- padeiro;
- alinhador de autos;
- serralheiro de alumínio;
- operador de empilhadeira.
A vaga para padeiro é destinada ao trabalho em Anchieta. Já a oportunidade para alinhador de autos será preenchida em Guarapari.
Os requisitos variam de acordo com o cargo. Algumas funções exigem experiência comprovada, habilitação ou curso profissionalizante.
O painel informa que as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio.
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