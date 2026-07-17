Sine de Anchieta oferece 28 vagas de emprego nesta sexta-feira

O Sine de Anchieta disponibiliza 28 vagas de emprego nesta sexta-feira, 17 de julho. O painel reúne oportunidades para 11 funções, com diferentes requisitos de experiência e escolaridade.

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A maior oferta é para sinaleiro, com dez vagas. Os candidatos precisam ter ensino fundamental completo, além de disponibilidade para viajar e dormir no local de trabalho.

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Também estão abertas quatro vagas para operador de mini pá carregadeira. A função exige experiência comprovada em carteira de trabalho e curso na área de atuação.

Outra oportunidade em destaque é para atendente de vendas, com três postos. Os interessados devem ter ensino médio completo, experiência comprovada e disponibilidade para viagens.

Oportunidades para motoristas e setor administrativo

O painel apresenta duas vagas para ajudante de motorista e duas para motorista de caminhão betoneira. Para dirigir o veículo, o candidato precisa ter habilitação na categoria D, ensino médio completo e experiência em carteira.

Há ainda duas oportunidades para representante comercial autônomo. A função não exige experiência, mas pede ensino médio completo, habilitação nas categorias A e B, veículo próprio e disponibilidade para viajar.

Também foi aberta uma vaga para auxiliar administrativo. O cargo exige experiência nas áreas contábil e fiscal, além de curso relacionado à atividade.

Outras vagas disponíveis

O Sine também oferece uma oportunidade para cada uma das seguintes funções:

padeiro;

alinhador de autos;

serralheiro de alumínio;

operador de empilhadeira.

A vaga para padeiro é destinada ao trabalho em Anchieta. Já a oportunidade para alinhador de autos será preenchida em Guarapari.

Os requisitos variam de acordo com o cargo. Algumas funções exigem experiência comprovada, habilitação ou curso profissionalizante.

O painel informa que as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio.