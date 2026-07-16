Sine de Anchieta oferece mais de 30 vagas de emprego nesta quinta-feira

O Sine de Anchieta oferece 32 vagas de emprego nesta quinta-feira, 16 de julho. O painel reúne oportunidades para 11 funções, com diferentes exigências de escolaridade e experiência profissional.

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Outra função em destaque é a de mecânica soldadora, com cinco oportunidades. A seleção exige experiência comprovada em carteira, ensino médio completo e formação na área.

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A maior oferta é para sinaleiro, com dez vagas. Os candidatos devem ter ensino fundamental completo, disponibilidade para viagens e para dormir no local de trabalho.

Também estão disponíveis três vagas para cuidador de idosos e outras três para atendente de vendas.

Oportunidades em diferentes setores

O painel ainda apresenta duas vagas para ajudante de motorista, duas para representante comercial autônomo e duas para motorista de caminhão betoneira.

Há uma oportunidade para cada uma das seguintes funções:

padeiro;

alinhador de autos;

serralheiro de alumínio;

operador de máquina a laser;

operador de empilhadeira.

As exigências variam conforme o cargo. Algumas oportunidades pedem experiência comprovada em carteira, Carteira Nacional de Habilitação ou disponibilidade para viagens.

Vagas sem experiência

Cinco oportunidades não exigem experiência profissional. São três vagas para cuidador de idosos e duas para representante comercial autônomo.

Para cuidador de idosos, o empregador exige ensino fundamental completo e disponibilidade para dormir no local de trabalho. As vagas são destinadas a atividades em Piúma.

Já a função de representante comercial exige ensino médio completo, habilitação nas categorias A e B, veículo próprio e disponibilidade para viagens.

O painel também informa uma vaga para alinhador de autos em Guarapari. As demais oportunidades possuem requisitos específicos descritos na relação do Sine.

As vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio. Por isso, os trabalhadores devem consultar a disponibilidade e conferir as exigências antes de se candidatar.