Sine de Cachoeiro oferece 314 vagas de emprego nesta quinta

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim disponibiliza 314 vagas de emprego nesta quinta-feira, 16 de julho. As oportunidades atendem candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.

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O painel reúne postos nos setores de logística, construção civil, supermercados, alimentação, mineração, comércio, transporte, padarias e empresas de mármore e granito.

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Entre as maiores ofertas estão 50 vagas para auxiliar de logística, 30 para auxiliar de linha de produção em frigorífico, 16 para auxiliar de cozinha no horário noturno e dez para ajudante de obras.

Também há dez vagas para instalador e reparador de linhas telefônicas, dez para lavador de chassi, dez para motorista com habilitação na categoria D e dez para repositor ou operador de loja.

Vagas sem experiência

Parte das oportunidades não exige experiência profissional. É o caso de funções como auxiliar de logística, auxiliar de linha de produção, operador de caixa, repositor, balconista e instalador de equipamentos de comunicação.

Outras vagas exigem experiência comprovada em carteira de trabalho. Algumas funções também pedem Carteira Nacional de Habilitação, cursos técnicos ou qualificação específica.

A escolaridade varia conforme o cargo. O painel apresenta vagas sem exigência escolar, além de oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio, técnico ou superior em andamento.

Oportunidade para pessoa com deficiência

O painel também oferece três vagas para motorista com habilitação na categoria D que aceitam candidatos com deficiência. A função exige experiência comprovada e ensino fundamental.

Há ainda oportunidade de estágio para estudante de Engenharia Civil, além de vagas para técnico em Segurança do Trabalho, eletricista, analista contábil, comprador e promotor de vendas.

Como consultar as vagas

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim fica na Rua Costa Pereira, número 100, no Centro.

Os candidatos devem observar o código, a escolaridade e os requisitos indicados para cada função. Conforme o painel, as vagas disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio.