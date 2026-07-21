Previsão do tempo: chuva rápida e ventos costeiros atingem o Espírito Santo

A circulação de ventos costeiros deve mudar as condições do tempo no Espírito Santo nesta terça-feira (21). A previsão indica chuva rápida entre a madrugada e o fim da manhã em toda a faixa litorânea capixaba.

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Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os ventos que sopram do oceano favorecem a entrada de umidade no Estado. Esse transporte de ar úmido aumenta a presença de nuvens e cria condições para precipitações passageiras nas cidades próximas ao mar.

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A chuva deve se concentrar nas primeiras horas do dia. Por isso, quem sair cedo de casa poderá encontrar pista molhada e menor visibilidade em alguns trechos das rodovias e vias urbanas do litoral.

Apesar da possibilidade de chuva, a previsão não aponta precipitações contínuas durante todo o dia. O tempo deve permanecer com bastante nebulosidade nas áreas costeiras.

Interior terá céu nublado

Nas demais regiões do Espírito Santo, o céu também ficará encoberto por nuvens. No entanto, não há previsão de chuva para as cidades afastadas do litoral.

A diferença nas condições do tempo ocorre porque a umidade marítima atua com maior intensidade perto da costa. À medida que o ar úmido avança para o interior, ele perde força e encontra menos condições para provocar chuva.

A orientação aos motoristas é manter a atenção durante a madrugada e o início da manhã, principalmente nos trechos próximos ao litoral. A chuva rápida pode deixar a pista escorregadia, mesmo sem apresentar longa duração.