Previsão do tempo: chuva rápida e ventos costeiros atingem o Espírito Santo
Ventos costeiros favorecem a entrada de umidade e podem provocar chuva entre a madrugada e o fim da manhã; interior terá céu nublado.
A circulação de ventos costeiros deve mudar as condições do tempo no Espírito Santo nesta terça-feira (21). A previsão indica chuva rápida entre a madrugada e o fim da manhã em toda a faixa litorânea capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os ventos que sopram do oceano favorecem a entrada de umidade no Estado. Esse transporte de ar úmido aumenta a presença de nuvens e cria condições para precipitações passageiras nas cidades próximas ao mar.
Leia também: Verão em pleno inverno? Entenda o que é o veranico e como ele afeta o Espírito Santo
A chuva deve se concentrar nas primeiras horas do dia. Por isso, quem sair cedo de casa poderá encontrar pista molhada e menor visibilidade em alguns trechos das rodovias e vias urbanas do litoral.
Apesar da possibilidade de chuva, a previsão não aponta precipitações contínuas durante todo o dia. O tempo deve permanecer com bastante nebulosidade nas áreas costeiras.
Interior terá céu nublado
Nas demais regiões do Espírito Santo, o céu também ficará encoberto por nuvens. No entanto, não há previsão de chuva para as cidades afastadas do litoral.
A diferença nas condições do tempo ocorre porque a umidade marítima atua com maior intensidade perto da costa. À medida que o ar úmido avança para o interior, ele perde força e encontra menos condições para provocar chuva.
A orientação aos motoristas é manter a atenção durante a madrugada e o início da manhã, principalmente nos trechos próximos ao litoral. A chuva rápida pode deixar a pista escorregadia, mesmo sem apresentar longa duração.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726