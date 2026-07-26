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Sorte grande: aposta de Cachoeiro acerta números da Mega-Sena e fatura bolada

Bilhete registrado por meio eletrônico acertou cinco das seis dezenas do concurso; outras quatro apostas capixabas receberam o mesmo valor.

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Foto: Dayanne Farias | aquinoticias.com

Uma aposta registrada em Cachoeiro de Itapemirim acertou cinco das seis dezenas da Mega-Sena e garantiu o prêmio de R$ 28.109,79. O bilhete foi feito por meio eletrônico.

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Os números sorteados no concurso 3036 foram 05, 12, 21, 33, 43 e 50. Nenhuma aposta acertou todas as dezenas, e o prêmio principal acumulou.

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Confira as cidades capixabas contempladas:

  • Cachoeiro de Itapemirim: R$ 28.109,79
  • Cariacica: R$ 28.109,79
  • Colatina: R$ 28.109,79
  • São Mateus: R$ 28.109,79
  • Vila Velha: R$ 28.109,79

Somados, os cinco prêmios destinados ao Espírito Santo chegam a R$ 140.548,95.

Prêmio principal acumula em R$ 78 milhões

Como ninguém acertou as seis dezenas, a estimativa para o próximo concurso subiu para R$ 78 milhões. O sorteio está previsto para terça-feira, 28 de julho.

O valor acumulado para o próximo concurso alcançou R$ 69.545.142,82. Já o montante reservado para o concurso de final zero ou cinco chegou a R$ 7.809.578,68.

O acumulado destinado ao sorteio especial da Mega da Virada está em R$ 31.143.311,39.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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