Sorte grande: aposta de Cachoeiro acerta números da Mega-Sena e fatura bolada
Bilhete registrado por meio eletrônico acertou cinco das seis dezenas do concurso; outras quatro apostas capixabas receberam o mesmo valor.
Uma aposta registrada em Cachoeiro de Itapemirim acertou cinco das seis dezenas da Mega-Sena e garantiu o prêmio de R$ 28.109,79. O bilhete foi feito por meio eletrônico.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os números sorteados no concurso 3036 foram 05, 12, 21, 33, 43 e 50. Nenhuma aposta acertou todas as dezenas, e o prêmio principal acumulou.
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Confira as cidades capixabas contempladas:
- Cachoeiro de Itapemirim: R$ 28.109,79
- Cariacica: R$ 28.109,79
- Colatina: R$ 28.109,79
- São Mateus: R$ 28.109,79
- Vila Velha: R$ 28.109,79
Somados, os cinco prêmios destinados ao Espírito Santo chegam a R$ 140.548,95.
Prêmio principal acumula em R$ 78 milhões
Como ninguém acertou as seis dezenas, a estimativa para o próximo concurso subiu para R$ 78 milhões. O sorteio está previsto para terça-feira, 28 de julho.
O valor acumulado para o próximo concurso alcançou R$ 69.545.142,82. Já o montante reservado para o concurso de final zero ou cinco chegou a R$ 7.809.578,68.
O acumulado destinado ao sorteio especial da Mega da Virada está em R$ 31.143.311,39.
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