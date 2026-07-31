Suspeito de estupro e outros dois procurados são presos em Marataízes

Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal capturou três homens procurados pela Justiça nesta quinta-feira (30), em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo.

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Batizada de “Regressio”, a ação cumpriu mandados de prisão em diferentes bairros do município. Os processos estão relacionados a crimes de estupro de vulnerável, roubo e falsificação de moeda.

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As equipes da Delegacia de Polícia Civil de Marataízes e do Setor de Inteligência da Guarda Municipal realizaram levantamentos e monitoramentos para localizar os procurados.

Suspeito de estupro foi localizado no Centro

Por volta das 14h30, os agentes encontraram um homem de 60 anos em uma residência no Centro de Marataízes.

Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca do município. A ordem judicial está relacionada a um processo pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo procurado respondia por roubo

Cerca de 30 minutos depois, as equipes localizaram um homem de 32 anos em uma residência no bairro Ilmenita.

Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão estava relacionado a um processo pelo crime de roubo. O homem seguiu as ordens dos agentes e não ofereceu resistência durante a abordagem.

Terceiro homem foi preso em Acapulco

A terceira prisão aconteceu por volta das 17h, no bairro Acapulco.

Os policiais cumpriram um mandado contra um homem de 31 anos por um crime previsto no artigo 289 do Código Penal, relacionado à falsificação de moeda.

De acordo com a corporação, nenhum dos três presos reagiu. As equipes não precisaram usar força nem instrumentos de contenção durante as abordagens.

Após as prisões, os homens foram levados à Delegacia de Polícia de Marataízes. A autoridade policial realizou os procedimentos necessários para o cumprimento das ordens judiciais.

A Polícia Civil informou que manterá as ações de inteligência e investigação para localizar outras pessoas com mandados de prisão em aberto no município.