Suspeito de latrocínio contra motorista de aplicativo é preso na Serra

Um homem de 21 anos, investigado por participação no latrocínio do motorista de aplicativo José de Sena Filho, foi preso pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), na última sexta-feira (03), na Serra.

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O crime ocorreu no dia 19 de junho, no bairro Vista da Serra II, também na Serra. A prisão aconteceu no bairro Vista da Serra, durante uma operação da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).

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A ação contou com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

Segundo a Polícia Civil, os agentes cumpriram um mandado de recaptura contra o suspeito. A ordem foi expedida após o rompimento da tornozeleira eletrônica que ele usava em outro processo. Nesse outro caso, o homem responde por tráfico de drogas.

Durante a operação, os policiais apreenderam drogas, dinheiro e uma munição. O material foi recolhido e será analisado no andamento da investigação.

A Polícia Civil informou que vai apresentar mais detalhes sobre a investigação em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (08), na Chefatura da Polícia Civil, em Vitória. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos.