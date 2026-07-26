‘Toy Story 5’ ganha sessão adaptada para pessoas com TEA neste domingo em Cachoeiro

O Cine Ritz Perim Center, em Cachoeiro de Itapemirim, realiza neste domingo (26) mais uma edição da Sessão Azul. A exibição adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) começa às 14h45.

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O filme escolhido para a programação deste mês é “Toy Story 5”, nova aventura da Disney e Pixar. Os ingressos serão vendidos pelo preço único de R$ 12.

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A iniciativa oferece um ambiente mais acolhedor para pessoas com TEA e seus familiares. Durante a exibição, as luzes da sala permanecem acesas e o volume do filme fica mais baixo.

O público também poderá circular pelo espaço durante a sessão. Os espectadores terão liberdade para sair da sala e retornar quando precisarem.

Como funciona a Sessão Azul?

A Sessão Azul adapta a experiência do cinema para reduzir possíveis desconfortos sensoriais. O objetivo é permitir que crianças, adolescentes e adultos com TEA aproveitem o filme com mais tranquilidade.

Além do som reduzido e da iluminação mantida durante a exibição, o formato oferece mais flexibilidade ao público. Dessa forma, cada pessoa pode acompanhar a sessão de acordo com suas necessidades.

A programação também permite que familiares participem do momento e ofereçam o suporte necessário ao longo do filme.

‘Toy Story 5’ coloca brinquedos e tecnologia frente a frente

Em “Toy Story 5”, Woody, Buzz Lightyear, Jessie e os demais brinquedos enfrentam uma nova realidade. A chegada de Lilypad, um tablet que conquista a atenção de Bonnie, ameaça mudar a tradicional hora da brincadeira.

Com a tecnologia ocupando cada vez mais espaço, os personagens precisam encontrar uma maneira de permanecer unidos. Woody retorna para ajudar Buzz e os amigos diante do novo desafio.

O longa tem direção de Andrew Stanton, responsável por produções como “Procurando Nemo”, “Procurando Dory” e “WALL-E”.