Cinema e Streaming

‘Toy Story 5’ ganha sessão adaptada para pessoas com TEA neste domingo em Cachoeiro

Sessão Azul será realizada às 14h45, no Cine Ritz Perim Center, com luzes acesas, volume reduzido e liberdade de circulação na sala.

O Cine Ritz Perim Center, em Cachoeiro de Itapemirim, realiza neste domingo (26) mais uma edição da Sessão Azul. A exibição adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) começa às 14h45.

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O filme escolhido para a programação deste mês é “Toy Story 5”, nova aventura da Disney e Pixar. Os ingressos serão vendidos pelo preço único de R$ 12.

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A iniciativa oferece um ambiente mais acolhedor para pessoas com TEA e seus familiares. Durante a exibição, as luzes da sala permanecem acesas e o volume do filme fica mais baixo.

O público também poderá circular pelo espaço durante a sessão. Os espectadores terão liberdade para sair da sala e retornar quando precisarem.

Como funciona a Sessão Azul?

A Sessão Azul adapta a experiência do cinema para reduzir possíveis desconfortos sensoriais. O objetivo é permitir que crianças, adolescentes e adultos com TEA aproveitem o filme com mais tranquilidade.

Além do som reduzido e da iluminação mantida durante a exibição, o formato oferece mais flexibilidade ao público. Dessa forma, cada pessoa pode acompanhar a sessão de acordo com suas necessidades.

A programação também permite que familiares participem do momento e ofereçam o suporte necessário ao longo do filme.

‘Toy Story 5’ coloca brinquedos e tecnologia frente a frente

Em “Toy Story 5”, Woody, Buzz Lightyear, Jessie e os demais brinquedos enfrentam uma nova realidade. A chegada de Lilypad, um tablet que conquista a atenção de Bonnie, ameaça mudar a tradicional hora da brincadeira.

Com a tecnologia ocupando cada vez mais espaço, os personagens precisam encontrar uma maneira de permanecer unidos. Woody retorna para ajudar Buzz e os amigos diante do novo desafio.

O longa tem direção de Andrew Stanton, responsável por produções como “Procurando Nemo”, “Procurando Dory” e “WALL-E”.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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