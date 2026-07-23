Cinema: avião cai no mar e passageiros enfrentam tubarões em “Águas Mortais”
As salas de cinema de Cachoeiro de Itapemirim também contam com outros filmes em cartaz e diversas opções de horários.
Um voo de Los Angeles para Xangai enfrenta uma situação crítica em “Águas Mortais”. A aeronave precisa realizar um pouso de emergência, mas acaba cercada pelas águas do oceano.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O local que deveria oferecer abrigo rapidamente se transforma em uma ameaça. Tubarões cercam o avião, enquanto os passageiros tentam controlar o medo. Com a aeronave afundando, o grupo precisa superar as diferenças e agir em conjunto para sobreviver aos animais famintos.
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As salas de cinema de Cachoeiro de Itapemirim também contam com outros filmes em cartaz e diversas opções de horários. O público pode consultar a programação completa antes de escolher a melhor sessão.
Programação completa – Cine Unimed
Sala 01
A Odisseia (2D)
- Todos os dias – 16h15 (DUBLADO)
- Todos os dias – 19h30 (LEGENDADO)
Sala 02
Marsupilami: Confusão a Bordo (2D)
- Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
MOANA (2D)
- Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Todo Mundo em Pânico 6 (2D)
- Todos os dias – 20h50 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 03
Toy Story 5
- Todos os dias – 16h (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 18h (DUBLADO – 3D)
A Odisseia (2D)
- Todos os dias – 20h (DUBLADO)
Sala 04
Minions & Monstros (2D)
- Todos os dias – 16h40 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Águas Mortais (2D)
- Todos os dias – 18h40 (DUBLADO)
A Morte do Demônio: Em Chamas (2D)
- Todos os dias – 20h40 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Programação completa – Cine Ritz Perim
SESSÃO AZUL
Toy Story 5 (2D)
- Domingo (26) – 14h45 (dublado) – R$ 12,00
Sala 01
Moana (2D)
- Todos os dias – 16h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Minions & Monstros (2D)
- Todos os dias – 19h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
A Morte do Demônio: Em Chamas (2D)
- Todos os dias – 21h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 02
Toy Story 5
- Todos os dias – 16h (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 18h10 (DUBLADO – 3D)
A Odisseia (2D)
- Todos os dias – 20h20 (DUBLADO)
Sala 03
Minions & Monstros (2D)
- Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Marsupilami: Confusão a Bordo (2D)
- Todos os dias – 18h40 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Águas Mortais (2D)
- Todos os dias – 20h40 (DUBLADO)
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