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Cinema: avião cai no mar e passageiros enfrentam tubarões em “Águas Mortais”

As salas de cinema de Cachoeiro de Itapemirim também contam com outros filmes em cartaz e diversas opções de horários.

Cinema Águas Mortais
Foto: Divulgação

Um voo de Los Angeles para Xangai enfrenta uma situação crítica em “Águas Mortais”. A aeronave precisa realizar um pouso de emergência, mas acaba cercada pelas águas do oceano.

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O local que deveria oferecer abrigo rapidamente se transforma em uma ameaça. Tubarões cercam o avião, enquanto os passageiros tentam controlar o medo. Com a aeronave afundando, o grupo precisa superar as diferenças e agir em conjunto para sobreviver aos animais famintos.

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As salas de cinema de Cachoeiro de Itapemirim também contam com outros filmes em cartaz e diversas opções de horários. O público pode consultar a programação completa antes de escolher a melhor sessão.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01 

A Odisseia (2D)

  • Todos os dias – 16h15 (DUBLADO)
  • Todos os dias – 19h30 (LEGENDADO)

Sala 02  

Marsupilami: Confusão a Bordo (2D)

  • Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

MOANA (2D)

  • Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todo Mundo em Pânico 6 (2D)

  • Todos os dias – 20h50 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 03

Toy Story 5 

  • Todos os dias – 16h (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA
  • Todos os dias – 18h (DUBLADO – 3D)

A Odisseia (2D)

  • Todos os dias – 20h (DUBLADO)

Sala 04

Minions & Monstros (2D)

  • Todos os dias – 16h40 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Águas Mortais (2D)

  • Todos os dias – 18h40 (DUBLADO)

A Morte do Demônio: Em Chamas (2D)

  • Todos os dias – 20h40 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Programação completa – Cine Ritz Perim

SESSÃO AZUL

Toy Story 5 (2D) 

  • Domingo (26) – 14h45 (dublado) – R$ 12,00

Sala 01

Moana (2D)

  • Todos os dias – 16h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Minions & Monstros (2D)

  • Todos os dias – 19h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

A Morte do Demônio: Em Chamas (2D)

  • Todos os dias – 21h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02 

Toy Story 5

  • Todos os dias – 16h (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA
  • Todos os dias – 18h10 (DUBLADO – 3D)

A Odisseia (2D)

  • Todos os dias – 20h20 (DUBLADO)

Sala 03

Minions & Monstros (2D)

  • Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Marsupilami: Confusão a Bordo (2D)

  • Todos os dias – 18h40 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Águas Mortais (2D)

  • Todos os dias – 20h40 (DUBLADO)

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