Segurança

Traficante é preso com 90 pedras de crack em Cachoeiro

Homem foi preso com 90 pedras de crack e R$ 42 durante patrulhamento no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um homem foi preso por tráfico de drogas após ser flagrado com 90 pedras de crack e dinheiro em espécie no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (20), durante patrulhamento da Polícia Militar.

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Segundo a PM, a equipe seguia pela Rua Agnelo Reis Desidério quando percebeu que o suspeito mudou bruscamente de direção ao notar a aproximação da viatura. Diante da atitude, os militares realizaram a abordagem.

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Durante a revista pessoal, os policiais encontraram 90 pedras de crack e R$ 42 em cédulas fracionadas.

O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi levado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A droga e o dinheiro também foram entregues à autoridade policial para as providências cabíveis.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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