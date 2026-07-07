Tragédia em rodovia deixa um morto e feridos 

Uma colisão entre três veículos terminou com uma pessoa morta e outras duas feridas na manhã desta terça-feira (7), no quilômetro 236 da BR-290, em Pantano Grande, no Vale do Rio Pardo. A violência do impacto provocou um incêndio em dois dos automóveis envolvidos, conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros e de resgate foram mobilizadas para combater as chamas e socorrer as vítimas. Os feridos receberam atendimento no local e, em seguida, foram levados para uma unidade de saúde.

Até a última atualização, a PRF não havia divulgado a identidade da vítima que morreu nem informações sobre o estado de saúde ou a identificação das duas pessoas feridas. As autoridades também não informaram as circunstâncias que levaram à colisão.

O atendimento à ocorrência exigiu a atuação das forças de segurança e provocou impactos no tráfego da BR-290 durante o trabalho das equipes de emergência, o combate ao incêndio e a retirada dos veículos da pista.