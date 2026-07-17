UBS do Basileia retoma atendimento nesta sexta-feira

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim, retomará o atendimento ao público normalmente nesta sexta-feira (17).

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A unidade suspendeu os serviços após um incêndio registrado nas proximidades danificar a tubulação e o reservatório responsáveis pelo abastecimento de água.

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Durante a interrupção, equipes técnicas realizaram os reparos necessários e restabeleceram o fornecimento de água. Com isso, a UBS poderá normalizar os atendimentos.

A Prefeitura de Cachoeiro agradeceu a compreensão dos usuários durante a suspensão e afirmou que trabalha para garantir a continuidade dos serviços de saúde no município.