Unimed Sul Capixaba está entre as cinco melhores empresas de saúde para trabalhar no Brasil

A Unimed Sul Capixaba conquistou a 4ª colocação no Ranking GPTW Saúde 2026, que reconhece as melhores empresas do setor para trabalhar no país. O resultado ganha ainda mais relevância neste ano devido às mudanças promovidas pelo Great Place to Work (GPTW), que passou a reunir em uma única classificação organizações de diferentes segmentos da saúde, como operadoras de planos de saúde, hospitais, clínicas, indústrias farmacêuticas e empresas de serviços especializados.

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Até o ano passado, as premiações eram divididas por categorias mais específicas. Em 2025, por exemplo, a Unimed Sul Capixaba alcançou o 1º lugar nacional entre os planos de saúde. Com a nova metodologia, as disputas passaram a ocorrer em um ranking unificado, organizado por porte das empresas e abrangendo todo o ecossistema da saúde. A mudança ampliou o universo de concorrentes e elevou o nível de competitividade da premiação.

Mesmo diante desse novo formato, a cooperativa manteve posição de destaque nacional e ficou entre as cinco melhores organizações de saúde para trabalhar no Brasil. O reconhecimento é resultado da avaliação realizada diretamente pelos colaboradores, que analisam aspectos como confiança, credibilidade, respeito, orgulho e relacionamento dentro do ambiente de trabalho, além das práticas de gestão de pessoas adotadas pelas instituições.

Para a diretora vice-presidente da Unimed Sul Capixaba, Grazielle Grillo, a conquista demonstra a consistência da cultura organizacional construída ao longo dos anos. Para ela, o resultado tem um significado especial por ocorrer em um momento de mudança na metodologia e de ampliação do universo de participantes. “Este ano, passamos a competir com organizações de diferentes áreas da saúde, muitas delas entre as maiores do país, e seguimos entre os primeiros colocados. Isso mostra que o cuidado com as pessoas, a valorização dos colaboradores e o ambiente de confiança que construímos diariamente continuam sendo diferenciais importantes”, afirmou.

A conquista também mantém a trajetória de destaque da cooperativa nos rankings do GPTW. Em junho deste ano, a Unimed Sul Capixaba foi reconhecida pelo quinto ano consecutivo como a melhor empresa para trabalhar no Espírito Santo entre organizações de médio e grande porte. Agora, o novo resultado nacional mostra a presença da cooperativa entre as referências brasileiras em gestão de pessoas no setor de saúde.

Para a gerente de Gestão de Pessoas e Serviços da Unimed Sul Capixaba, Diana Raposo Santos, o reconhecimento é consequência de uma cultura organizacional construída diariamente por muitas mãos. “Atuamos em 30 municípios do Sul do Espírito Santo e contamos com mais de 1.200 colaboradores que fazem parte dessa trajetória. Ao longo dos anos, temos investido no desenvolvimento das pessoas, no fortalecimento da liderança, na inovação e na construção de um ambiente de trabalho pautado pelo respeito e pela confiança. Ver esse trabalho reconhecido nacionalmente demonstra a solidez da nossa cultura e o compromisso permanente com o cuidado em todas as suas dimensões”, afirmou.