Unimed Sul Capixaba está entre as cinco melhores empresas de saúde para trabalhar no Brasil
Mudança na metodologia do GPTW unificou segmentos da saúde e ampliou a competitividade do ranking nacional.
A Unimed Sul Capixaba conquistou a 4ª colocação no Ranking GPTW Saúde 2026, que reconhece as melhores empresas do setor para trabalhar no país. O resultado ganha ainda mais relevância neste ano devido às mudanças promovidas pelo Great Place to Work (GPTW), que passou a reunir em uma única classificação organizações de diferentes segmentos da saúde, como operadoras de planos de saúde, hospitais, clínicas, indústrias farmacêuticas e empresas de serviços especializados.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Leia também: Aposta de Itapemirim fatura prêmio na Lotofácil; confira o resultado
Até o ano passado, as premiações eram divididas por categorias mais específicas. Em 2025, por exemplo, a Unimed Sul Capixaba alcançou o 1º lugar nacional entre os planos de saúde. Com a nova metodologia, as disputas passaram a ocorrer em um ranking unificado, organizado por porte das empresas e abrangendo todo o ecossistema da saúde. A mudança ampliou o universo de concorrentes e elevou o nível de competitividade da premiação.
Mesmo diante desse novo formato, a cooperativa manteve posição de destaque nacional e ficou entre as cinco melhores organizações de saúde para trabalhar no Brasil. O reconhecimento é resultado da avaliação realizada diretamente pelos colaboradores, que analisam aspectos como confiança, credibilidade, respeito, orgulho e relacionamento dentro do ambiente de trabalho, além das práticas de gestão de pessoas adotadas pelas instituições.
Para a diretora vice-presidente da Unimed Sul Capixaba, Grazielle Grillo, a conquista demonstra a consistência da cultura organizacional construída ao longo dos anos. Para ela, o resultado tem um significado especial por ocorrer em um momento de mudança na metodologia e de ampliação do universo de participantes. “Este ano, passamos a competir com organizações de diferentes áreas da saúde, muitas delas entre as maiores do país, e seguimos entre os primeiros colocados. Isso mostra que o cuidado com as pessoas, a valorização dos colaboradores e o ambiente de confiança que construímos diariamente continuam sendo diferenciais importantes”, afirmou.
A conquista também mantém a trajetória de destaque da cooperativa nos rankings do GPTW. Em junho deste ano, a Unimed Sul Capixaba foi reconhecida pelo quinto ano consecutivo como a melhor empresa para trabalhar no Espírito Santo entre organizações de médio e grande porte. Agora, o novo resultado nacional mostra a presença da cooperativa entre as referências brasileiras em gestão de pessoas no setor de saúde.
Para a gerente de Gestão de Pessoas e Serviços da Unimed Sul Capixaba, Diana Raposo Santos, o reconhecimento é consequência de uma cultura organizacional construída diariamente por muitas mãos. “Atuamos em 30 municípios do Sul do Espírito Santo e contamos com mais de 1.200 colaboradores que fazem parte dessa trajetória. Ao longo dos anos, temos investido no desenvolvimento das pessoas, no fortalecimento da liderança, na inovação e na construção de um ambiente de trabalho pautado pelo respeito e pela confiança. Ver esse trabalho reconhecido nacionalmente demonstra a solidez da nossa cultura e o compromisso permanente com o cuidado em todas as suas dimensões”, afirmou.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726