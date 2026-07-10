Vacinação antirrábica começa em julho no Espírito Santo
A estratégia será desenvolvida até outubro, tendo o Dia D de mobilização previsto para 17 de outubro.
A campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos de 2026 tem início neste mês de julho nos municípios capixabas. A estratégia será desenvolvida até outubro, tendo o Dia D de mobilização previsto para 17 de outubro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A vacinação de cães e gatos é considerada a principal medida para interromper a circulação do vírus da raiva no ambiente urbano e proteger tanto os animais quanto a população. A recomendação é que a campanha seja iniciada pelas áreas rurais e localidades mais distantes dos centros urbanos, avançando posteriormente para bairros mais populosos, formando um cinturão de proteção sanitária.
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Nos últimos três anos, mais de 1,7 milhão de cães e gatos foram vacinados durante as campanhas realizadas no Espírito Santo. Em 2023, foram imunizados 582.206 animais. Em 2024, 558.361 e em 2025, 560.538, sendo 449.307 cães e 111.231 gatos. A meta é que os municípios alcancem cobertura vacinal mínima de 80% da população canina, percentual considerado necessário para reduzir o risco de transmissão da doença.
A situação epidemiológica da raiva no Espírito Santo permanece sob vigilância permanente. Desde que o Estado passou a atingir coberturas vacinais adequadas, houve redução expressiva dos casos de raiva humana.
Segundo dados da Secretaria da Saúde (Sesa), o último caso humano transmitido por cão foi registrado em 2001, e o último caso humano relacionado a morcego ocorreu em 2003. Em felinos, o último registro da doença foi em 2011. Apesar desse cenário, a circulação do vírus continua sendo identificada em morcegos e herbívoros, o que reforça a necessidade da vacinação anual dos animais domésticos.
Devem ser vacinados cães e gatos a partir de três meses de idade. Animais vacinados pela primeira vez devem receber uma dose de reforço após 30 dias, conforme orientação técnica, e posteriormente ser revacinados anualmente para manutenção da proteção.
Durante a campanha, os municípios definirão os locais, datas e horários de vacinação, que serão divulgados pelas respectivas secretarias municipais de Saúde. A população deve acompanhar os canais oficiais de seu município para obter essas informações.
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