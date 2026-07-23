Veículo tomba em rua íngreme de Cachoeiro
Um veículo tombou na Rua Eloy Martins Pereira, no bairro Monte Belo, em Cachoeiro. O acidente não deixou feridos.
Um veículo que prestava serviço para uma distribuidora tombou enquanto trafegava por uma rua íngreme no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente não deixou feridos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a Polícia Militar, o tombamento aconteceu na Rua Eloy Martins Pereira. Apesar da ocorrência, não houve feridos, nem mesmo risco de saqueamento da carga.
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O condutor registrou a ocorrência pela internet e acionou o seguro, que enviou um guincho para retirar o veículo do local. Conforme as informações repassadas, a documentação do automóvel estava regular.
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