Segurança

Veículo tomba em rua íngreme de Cachoeiro

Um veículo tombou na Rua Eloy Martins Pereira, no bairro Monte Belo, em Cachoeiro. O acidente não deixou feridos.

Foto: Leitor/aquinoticias.com

Um veículo que prestava serviço para uma distribuidora tombou enquanto trafegava por uma rua íngreme no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente não deixou feridos.

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Segundo a Polícia Militar, o tombamento aconteceu na Rua Eloy Martins Pereira. Apesar da ocorrência, não houve feridos, nem mesmo risco de saqueamento da carga.

Foto: Leitor/aquinoticias.com

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O condutor registrou a ocorrência pela internet e acionou o seguro, que enviou um guincho para retirar o veículo do local. Conforme as informações repassadas, a documentação do automóvel estava regular.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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