Veja onde ainda pode chover no Espírito Santo nesta quinta-feira
Nas demais áreas capixabas, o tempo permanece firme.
Para esta quinta-feira (16), o tempo abre um pouco mais em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre nuvens na maior parte do Estado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Mas, ainda pode chover de forma rápida no litoral nordeste durante alguns momentos do dia. Com isso, a entrada de umidade trazida pelos ventos costeiros mantém essa condição na região.
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Nas demais áreas capixabas, o tempo permanece firme. A previsão indica sol entre nuvens e não aponta possibilidade de chuva.
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