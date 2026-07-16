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Veja onde ainda pode chover no Espírito Santo nesta quinta-feira

Nas demais áreas capixabas, o tempo permanece firme.

Tempo no ES
Foto: Rafaela Thompson

Para esta quinta-feira (16), o tempo abre um pouco mais em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre nuvens na maior parte do Estado.

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Mas, ainda pode chover de forma rápida no litoral nordeste durante alguns momentos do dia. Com isso, a entrada de umidade trazida pelos ventos costeiros mantém essa condição na região.

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Nas demais áreas capixabas, o tempo permanece firme. A previsão indica sol entre nuvens e não aponta possibilidade de chuva.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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