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Veja quais farmácias estão de plantão neste domingo (19)

Os moradores podem comprar também itens de higiene que estão à disposição nos estabelecimentos.

Plantão de farmácia
Foto: MJ_Prototype/iStockphoto›

Neste domingo (19), há farmácias de plantão para quem precisa de remédios e produtos farmacêuticos. Os moradores podem comprar também itens de higiene que estão à disposição nos estabelecimentos.

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A escala semanal das farmácias, em Cachoeiro, define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.

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Nesse sentido, a lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município. Desse modo, facilita o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.

Confira as farmácias de plantão – 19/07/2026

1 – DROGARIA CONSOLAÇÃO
End: Rua Bernardo Horta, 242 – Guandú – em frente o Supermercado Casagrande
Tel.: 3521-0816

2 – DROGASIL
End: Praça Pedro Cuevas Junior, 27 – Centro ao lado do Hotel Cachoeiro Plaza           
Tel.: 3518-7401 – (27)99654-3205

3 – DROGARIA AMARELO
End: Rua Dr Jerônimo Ribeiro, 26 – Amarelo – Em frente a Padaria Salpic                
Tel.: (28)99927-1412

4 – DROGARIA RODRIGO
End: Rua Dr Osires de Almeida Freitas, 74 – Vila Rica próximo ao Sup. Para Todos      
Tel.: (28) 99917-2132

5 – DROGARIA MONTE CRISTO
End: Rua Domingos Alcino Dadalto, 113 –   IBC próximo a Escola Reverendo Jader Gomes Coelho
Tel.: (28) 99920-8722 – (28) 99972-6619

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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