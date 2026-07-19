Veja quais farmácias estão de plantão neste domingo (19)

Neste domingo (19), há farmácias de plantão para quem precisa de remédios e produtos farmacêuticos. Os moradores podem comprar também itens de higiene que estão à disposição nos estabelecimentos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A escala semanal das farmácias, em Cachoeiro, define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.

Leia também: Previsão: umidade marítima provoca chuva em regiões do Espírito Santo

Nesse sentido, a lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município. Desse modo, facilita o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.

Confira as farmácias de plantão – 19/07/2026

1 – DROGARIA CONSOLAÇÃO

End: Rua Bernardo Horta, 242 – Guandú – em frente o Supermercado Casagrande

Tel.: 3521-0816

2 – DROGASIL

End: Praça Pedro Cuevas Junior, 27 – Centro ao lado do Hotel Cachoeiro Plaza

Tel.: 3518-7401 – (27)99654-3205

3 – DROGARIA AMARELO

End: Rua Dr Jerônimo Ribeiro, 26 – Amarelo – Em frente a Padaria Salpic

Tel.: (28)99927-1412

4 – DROGARIA RODRIGO

End: Rua Dr Osires de Almeida Freitas, 74 – Vila Rica próximo ao Sup. Para Todos

Tel.: (28) 99917-2132

5 – DROGARIA MONTE CRISTO

End: Rua Domingos Alcino Dadalto, 113 – IBC próximo a Escola Reverendo Jader Gomes Coelho

Tel.: (28) 99920-8722 – (28) 99972-6619