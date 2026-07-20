Vereador chama atenção para violência no trânsito em Cachoeiro e propõe audiência pública

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o vereador Paulinho Motoboy fez um apelo emocionado após mais um fim de semana marcado por acidentes em Cachoeiro de Itapemirim. Com mais de 20 anos de experiência sobre duas rodas, ele pediu mais consciência, respeito e empatia de motociclistas, motoristas e, especialmente, dos profissionais da categoria.

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“É um índice de acidentes muito alto. No fim de semana, aumenta demais. Quero pedir mais uma vez, cara, mais uma vez, que todos que estão no trânsito, todos os motociclistas, motoristas e, agora, vou direcionar minha fala para a minha categoria: motoboys. E agora nós também temos mototaxistas. Cara, vamos dirigir com consciência, vamos respeitar o próximo, vamos ter educação, vamos ter empatia pelo próximo”, apelou.

O vereador ainda informou que irá se reunir com o subsecretário municipal de Trânsito de Cachoeiro para organizar uma audiência pública, convocando motoboys, mototaxistas e demais motociclistas para discutir medidas que contribuam para a redução dos acidentes. Também defendeu a realização de um momento de oração pelos profissionais e por toda a cidade.