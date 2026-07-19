Veterinária de Guaçuí transforma festa de aniversário em ajuda aos animais

A médica veterinária Jullya Pani Moreira, moradora de Guaçuí, encontrou uma forma solidária de comemorar o aniversário. Pelo segundo ano seguido, ela pediu ração para animais em vez de presentes. A iniciativa mobilizou amigos e familiares. Neste ano, Jullya arrecadou mais de 150 quilos de ração para ajudar animais que enfrentam situações de necessidade.

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A ideia surgiu a partir da relação que a veterinária sempre manteve com os bichos. Desde cedo, ela oferece ajuda aos animais que encontra nas ruas. “Eu sempre gostei muito de animais e sempre tive muito apreço por eles. Quando via algum na rua, fazia o que podia, dando carinho, comida ou água”, contou.

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Aniversário virou ação solidária

Jullya decidiu mudar o formato da comemoração no ano passado. Como não precisava de presentes, ela direcionou a mobilização para uma causa que acompanha de perto. “Graças a Deus, tenho tudo de que preciso e não passo necessidade. Mas existem animaizinhos que passam”, afirmou.

A veterinária também acompanha o trabalho realizado por voluntários e organizações que cuidam dos animais na cidade. Esses grupos precisam frequentemente de ração, medicamentos e outras contribuições.

“Os voluntários das ONGs estão sempre pedindo ração, medicamento ou algum tipo de ajuda para suprir os gastos, que não são poucos”, destacou.

Diante dessa realidade, Jullya pediu que os convidados levassem ração como presente. A boa resposta fez com que ela repetisse a iniciativa neste ano.

“Fiquei muito feliz quando meus amigos e familiares abraçaram essa ideia. Neste ano, consegui arrecadar mais de 150 quilos de ração, graças a Deus e a todos que me ajudaram”, declarou.

Agora formada em Medicina Veterinária, Jullya pretende continuar apoiando ações voltadas ao bem-estar animal.

“Hoje sou médica veterinária e, sempre que puder, estarei ajudando os anjinhos de quatro patas”, concluiu.