Cães vítimas de abandono aguardam uma nova família em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), através da Subsecretaria e a Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal, reforça o convite à população para transformar vidas por meio da adoção responsável.

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Atualmente, a unidade acolhe 60 cães, resgatados de situações de maus-tratos, abandono ou encontrados em vias públicas em condição de vulnerabilidade, que aguardam a oportunidade de encontrar uma família e recomeçar suas histórias com carinho, proteção e dignidade.

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Os animais acolhidos recebem acompanhamento veterinário, alimentação adequada, cuidados diários, participam de programas de controle populacional e de reabilitação, garantindo que estejam saudáveis e preparados para iniciar uma nova etapa ao lado de uma família.

Mais do que oferecer abrigo temporário, o trabalho desenvolvido pela Subsecretaria de Proteção e Bem-estar Animal busca promover a recuperação física e emocional dos cães resgatados, além de conscientizar a população sobre a importância da guarda responsável. Cada adoção representa uma nova chance para o animal e contribui diretamente para o enfrentamento do abandono e dos maus-tratos.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Thiago Fiório, destaca que a adoção é uma das formas mais efetivas de promover o bem-estar animal e fortalecer a consciência coletiva sobre a causa. “Cada adoção transforma duas histórias: a do animal, que encontra um lar cheio de cuidado e proteção, e a da família, que ganha um companheiro fiel. Nosso trabalho vai muito além do acolhimento; buscamos conscientizar a população sobre a responsabilidade de cuidar e respeitar os animais. Adotar é um gesto de amor que faz a diferença para toda a sociedade”, ressaltou o secretário.

A subsecretária de Proteção e Bem-estar Animal, Tatiana Fiorini, reforça que todos os animais são entregues para adoção após receberem os cuidados necessários e que o processo é conduzido com responsabilidade.

“Nosso compromisso é garantir que cada cão tenha a oportunidade de viver em um ambiente seguro e acolhedor. A adoção responsável é um ato de amor, mas também de compromisso. Por isso, acompanhamos todo o processo e buscamos famílias que estejam preparadas para oferecer os cuidados que esses animais merecem durante toda a vida”, afirmou.

Os interessados em conhecer os cães disponíveis para adoção podem visitar a unidade de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, na Rodovia Cachoeiro–Muqui, Km 1, bairro Aeroporto, em anexo à Unidade de Vigilância e Zoonoses ou entrar em contato via telefone exclusivo para a adoção responsável (28) 99957-0174.

Requisitos legais para adoção

Para formalizar a adoção e garantir o bem-estar dos animais, os interessados devem ser maiores de 18 anos, apresentar documento oficial com foto (RG ou CNH), comprovante de residência atualizado e preencher e assinar o Termo de Responsabilidade no momento da adoção.

Ao assinar o documento, o adotante assume o compromisso de oferecer alimentação adequada, água e assistência veterinária sempre que necessário; disponibilizar abrigo limpo, seco e protegido das intempéries; manter a vacinação e a vermifugação em dia; nunca abandonar ou manter o animal preso em corrente; impedir que ele circule sozinho pelas ruas; comunicar à Gerência de Proteção e Bem-estar Animal qualquer ocorrência, como desaparecimento ou óbito, além de permitir visitas de acompanhamento realizadas pela equipe técnica durante o período de adaptação.

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim reforça que a adoção responsável é um compromisso para toda a vida. Antes de adotar, é importante que o cidadão avalie se possui condições de oferecer carinho, proteção, alimentação, cuidados veterinários e um ambiente seguro. Um gesto de amor pode transformar para sempre a vida de um animal e levar ainda mais alegria para um novo lar.