Vídeo: caminhão da PM cai em buraco de obra no Morumbis

Um caminhão do Batalhão de Choque da Polícia Militar caiu em um buraco na região do Estádio do Morumbis, na zona sul de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (24).

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Video: reprodução / internet

O vídeo mostra o momento em que o caminhão faz uma manobra de ré e acaba caindo dentro da escavação aberta para a execução de uma obra.

A Polícia Militar confirmou a ocorrência e informou que ainda apura como o acidente aconteceu. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica da queda nem informações sobre possíveis feridos.

Em nota, o São Paulo Futebol Clube esclareceu que o acidente ocorreu em uma obra pública de canalização do córrego Antonico. Segundo o clube, os serviços são executados pela empresa DP Barros e não estão sob responsabilidade do São Paulo FC.

Ainda de acordo com o clube, representantes da instituição mantêm contato com os órgãos responsáveis para buscar uma solução rápida e reduzir os impactos provocados pelo incidente.

Nota do São Paulo FC