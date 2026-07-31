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VÍDEO | Dia vira noite em Cachoeiro e mudança no tempo chama atenção

A aproximação de uma frente fria pelo oceano transporta umidade para o continente e favorece a ocorrência de chuva em parte do Espírito Santo.

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Foto: Pammela Volpato

O tempo mudou rapidamente em Cachoeiro de Itapemirim nesta sexta-feira (31). Nuvens carregadas cobriram o céu e aumentaram a expectativa de chuva no município.

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A aproximação de uma frente fria pelo oceano alterou as condições meteorológicas no Espírito Santo. O sistema transporta umidade do mar em direção ao continente.

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A combinação favorece a formação de nuvens e a ocorrência de chuva em parte do estado. Em Cachoeiro, o céu escureceu durante a tarde e chamou a atenção dos moradores.

Apesar do aspecto carregado, a intensidade e a duração de uma eventual chuva podem variar de uma região para outra.

VÍDEO: Leitor @aquinoticias.com

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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