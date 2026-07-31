VÍDEO | Dia vira noite em Cachoeiro e mudança no tempo chama atenção

O tempo mudou rapidamente em Cachoeiro de Itapemirim nesta sexta-feira (31). Nuvens carregadas cobriram o céu e aumentaram a expectativa de chuva no município.

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A aproximação de uma frente fria pelo oceano alterou as condições meteorológicas no Espírito Santo. O sistema transporta umidade do mar em direção ao continente.

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A combinação favorece a formação de nuvens e a ocorrência de chuva em parte do estado. Em Cachoeiro, o céu escureceu durante a tarde e chamou a atenção dos moradores.

Apesar do aspecto carregado, a intensidade e a duração de uma eventual chuva podem variar de uma região para outra.