VÍDEO | "Furacão?" Fenômeno climático assusta moradores de Cachoeiro

Moradores do bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, foram surpreendidos por um redemoinho de poeira nesta quarta-feira (22).

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Apesar do susto, não houve registro de feridos nem de prejuízos para moradores e comerciantes da região.

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Mas o que é esse fenômeno?

O redemoinho de poeira se forma, geralmente, em dias quentes e secos. O calor aquece o asfalto e faz o ar próximo ao solo subir rapidamente.

Nesse movimento, o ar mais frio ocupa o espaço deixado pelo ar quente. Quando há uma pequena mudança na direção dos ventos, a corrente de ar começa a girar e levanta poeira, folhas e outros materiais leves.

O fenômeno costuma durar poucos minutos e atingir uma área pequena. Apesar de ser chamado popularmente de “mini furacão”, ele não é um furacão nem um tornado. Trata-se de um redemoinho localizado, provocado principalmente pelo forte aquecimento da superfície

Esta não é a primeira vez que um fenômeno semelhante chama a atenção em Cachoeiro de Itapemirim. Em fevereiro de 2020, moradores de Soturno, distrito do município, também registraram um redemoinho de poeira. Na ocasião, o fenômeno formou uma coluna visível e foi associado ao forte aquecimento do solo.