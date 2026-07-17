VÍDEO | Lobo-guará é filmado “passeando” em propriedade rural no Sul do ES

Um lobo-guará foi filmado em uma propriedade rural localizada perto de Anutiba, no Sul do Espírito Santo. O registro ocorreu no dia 4 de julho.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A moradora que registrou a aparição, contou ao aquinoticias.com que o animal se aproximou bastante das pessoas e não demonstrou comportamento agressivo. Também não foram registrados ataques contra moradores ou outros animais da propriedade.

Leia também: Alegre recebe vacinação gratuita para cães e gatos

Ainda de acordo com a moradora, essa não foi a primeira vez que um animal com características semelhantes apareceu na região. Ela afirma que já registrou outros avistamentos e que, em uma das ocasiões, chegou a observar dois animais juntos, possivelmente um casal.