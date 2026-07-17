VÍDEO | Lobo-guará é filmado “passeando” em propriedade rural no Sul do ES
Animal se aproximou dos moradores sem demonstrar agressividade; família relata outros avistamentos, inclusive de um possível casal.
Um lobo-guará foi filmado em uma propriedade rural localizada perto de Anutiba, no Sul do Espírito Santo. O registro ocorreu no dia 4 de julho.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A moradora que registrou a aparição, contou ao aquinoticias.com que o animal se aproximou bastante das pessoas e não demonstrou comportamento agressivo. Também não foram registrados ataques contra moradores ou outros animais da propriedade.
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Ainda de acordo com a moradora, essa não foi a primeira vez que um animal com características semelhantes apareceu na região. Ela afirma que já registrou outros avistamentos e que, em uma das ocasiões, chegou a observar dois animais juntos, possivelmente um casal.
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