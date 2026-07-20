Vídeo mostra batida entre moto e carro na BR 101 em Piúma
Câmera registrou a colisão entre uma motocicleta e um carro no acesso a Piúma. Jovem de 22 anos foi socorrida em estado de média gravidade.
Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma motociclista de 22 anos colidiu com um carro e foi arremessada ao chão no trevo de acesso a Piúma. O acidente ocorreu por volta das 7h24 desta segunda-feira (20), às margens da BR 101, em frente ao Paradão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As imagens mostram o automóvel reduzindo a velocidade para acessar uma área lateral da rodovia. Em seguida, a motociclista tenta passar pela direita e atinge a lateral do veículo.
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Com o impacto, a jovem cai na pista.Equipes da Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela BR-101, atenderam a ocorrência.
Segundo a empresa, a motociclista sofreu ferimentos e foi encaminhada para atendimento médico em estado de média gravidade. Os órgãos responsáveis deverão apurar as circunstâncias da colisão.
O vídeo mostra toda a dinâmica da batida. O acidente ocorreu em um ponto onde motoristas reduzem a velocidade para acessar áreas laterais da rodovia.
Trechos de acesso, retorno e acostamento exigem atenção redobrada, principalmente durante ultrapassagens pela direita.
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