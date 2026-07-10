VÍDEO | Mulher é esfaqueada no meio da rua pelo ex-namorado na Serra
Jovem de 23 anos é esfaqueada pelo ex-namorado em Colina de Laranjeiras, na Serra. Crime foi registrado por câmera.
Uma jovem de 23 anos foi atacada pelo ex-namorado na madrugada desta sexta-feira (10), em Colina de Laranjeiras, na Serra. O crime aconteceu no meio da rua e foi registrado por uma câmera de segurança.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As imagens mostram a vítima chegando ao local na garupa de uma motocicleta, acompanhada de um homem. Pouco depois, o ex-namorado aparece armado com uma faca e avança contra ela.
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Durante o ataque, o homem que pilotava a motocicleta correu. A jovem tentou fugir, mas foi alcançada pelo agressor e sofreu vários golpes na rua.
A ocorrência foi registrada por volta de 0h35, na Rua Angico. De acordo com o boletim da Polícia Militar, a vítima apresentava ferimentos nas costas, no ombro e na cabeça.
Logo após o crime, um jovem de 20 anos ajudou a vítima enquanto aguardava a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele tentou conter o sangramento até o atendimento médico.
A equipe do Samu socorreu a jovem e a encaminhou ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
Até o encerramento da ocorrência, a vítima permanecia internada. O estado de saúde atualizado dela não foi divulgado. Não há, até o momento, informações sobre a prisão do suspeito. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.
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