VÍDEO | Produtor colhe abacate de mais de 2 kg em Domingos Martins e quase bate recorde mundial
Fruto colhido em Ribeirão Capixaba pesou 2,434 quilos e ficou a apenas 116 gramas do maior abacate já registrado pelo Guinness World Records.
Um produtor da localidade de Ribeirão Capixaba, em Domingos Martins, colheu um abacate de mais de 2 quilos no último sábado (11).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com Claudomir Dalcol, ele comprou o sítio já com cerca de 150 abacateiros plantados e apenas cuida da área, onde também possui uma horta.
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“Na hora eu achei que o abacate estava bem pesado, mas não imaginava que chegaria a tudo isso. Levei o fruto até uma mercearia para pesar e fiquei surpreso quando a balança marcou 2,434 quilos”, contou Claudomir ao Montanhas Capixabas.
Geralmente, um abacate de tamanho normal pesa entre 200 e 400 gramas. Já o colhido por Claudomir pesou 2,434 quilos. Com a quantidade de polpa, seria possível preparar quase 20 copos de vitamina da fruta.
Fruto quase superou o recorde mundial
O fruto colhido em Domingos Martins chegou perto de superar o maior abacate já registrado pelo Guinness World Records, o Livro dos Recordes. A diferença foi de apenas 116 gramas.
O recorde mundial pertence a um abacate de 2,55 quilos, colhido pela família Pokini, no Havaí, nos Estados Unidos, em dezembro de 2018. O abacate capixaba, portanto, ficou muito próximo da marca histórica.
“Agora vou deixar a fruta amadurecer. Depois a gente vê o que faz com ele. Dá para fazer vitamina para um monte de gente, mas ainda não resolvi se vou comer ou deixar ele só fazendo sucesso mais um pouco”, brincou.
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