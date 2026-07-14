Cachoeiro: Bordadeiras lançam coleção inspirada na história de Burarama

A Festa da Imigração Italiana de Burarama será palco, neste sábado (18), do lançamento oficial da Coleção CORAÇÕES, produzida pelas Meninas Bordadeiras, grupo que transforma o bordado em uma expressão da identidade, da memória e das tradições do distrito.

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A coleção transforma o bordado em uma expressão de pertencimento e preservação da história local, evidenciando o talento das artesãs e a riqueza cultural de Burarama.

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Um dos momentos mais aguardados da programação será o desfile das candidatas ao Miss Cachoeiro de Itapemirim 2026, marcado para as 14h, quando as participantes apresentarão ao público as peças da Coleção CORAÇÕES, em um encontro que une moda, cultura e artesanato.

O lançamento integra a programação da tradicional Festa da Imigração Italiana, uma realização do Sebrae/ES, com apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e Região Sul Capixaba dos Vales e Café. O evento também contará com apresentações culturais, gastronomia típica, música e feira de artesanato, proporcionando uma experiência que celebra as raízes da imigração italiana e o patrimônio cultural de Burarama.

Para facilitar a participação da população, haverá uma caravana com saída de Cachoeiro de Itapemirim às 10h, em frente ao Sebrae, com destino à Praça de Burarama, onde acontece o evento. A participação será mediante inscrição solidária. Os itens que poderão ser doados e sua destinação estão descritos no formulário de inscrição.

Os interessados podem garantir a vaga por meio do link: https://forms.office.com/r/UyNUdXgg5B.

A ação reforça o compromisso com a valorização da cultura local, do artesanato e das tradições que fazem de Burarama uma das referências da imigração italiana no município.

Serviço

Lançamento da Coleção CORAÇÕES na Festa da Imigração Italiana de Burarama

Data: Sábado (18)

Local: Praça de Burarama

Saída da caravana: 10h, em frente ao Sebrae

Desfile da Coleção CORAÇÕES: 14h

Inscrições para a caravana: https://forms.office.com/r/UyNUdXgg5B