VÍDEO | UBS do bairro Basileia suspende atendimento após danos causados por incêndio

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim, não terá atendimento nesta quinta-feira (16).

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Segundo a prefeitura, um incêndio registrado nas proximidades danificou a tubulação e o reservatório de água que abastecem o local.

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Com isso, a unidade ficou temporariamente sem fornecimento de água. A situação impossibilitou a manutenção dos serviços durante o dia.

As equipes responsáveis já iniciaram as providências necessárias para reparar os danos e restabelecer o funcionamento da UBS.

A prefeitura ainda não informou uma data para a retomada dos atendimentos. O município orienta os moradores a acompanharem os canais oficiais para receber novas informações.