Dia dos Avós terá programação especial no Vovó Matilde em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), promoverá na próxima sexta-feira (24), às 9h, uma programação especial em comemoração ao Dia dos Avós, celebrado nacionalmente em 26 de julho.

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Com o tema “Avós: Raízes de Amor, Sabedoria e História”, a ação será realizada no Centro de Convivência Vovó Matilde e tem como objetivo valorizar as trajetórias de vida das pessoas idosas, fortalecer os vínculos afetivos e incentivar a convivência comunitária.

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A programação foi cuidadosamente preparada para proporcionar momentos de integração, acolhimento e resgate de memórias, reconhecendo a importância dos avós na construção das famílias e da sociedade. A iniciativa também reforça o papel do serviço de convivência na promoção do envelhecimento ativo, da participação social e da valorização da pessoa idosa.

Entre os destaques da programação está o Baile de Máscaras, que contará com músicas marcantes de diferentes épocas de Cachoeiro de Itapemirim. A proposta é despertar lembranças afetivas por meio da música, proporcionando momentos de alegria, interação e expressão cultural entre os participantes.

Outro momento especial será a atividade “Quem Faz a Cidade Tem História para Contar”, um espaço dedicado ao compartilhamento de experiências e histórias de vida. A ação busca reconhecer cada participante como parte fundamental da memória e da identidade do município, valorizando suas contribuições para o desenvolvimento de Cachoeiro.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, a iniciativa representa um importante momento de reconhecimento e valorização das pessoas idosas.

“Celebrar o Dia dos Avós é reconhecer a história de quem ajudou a construir nossas famílias e nossa cidade. Mais do que uma homenagem, esta programação reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização da pessoa idosa, fortalecendo vínculos, promovendo a convivência e proporcionando espaços onde cada participante possa compartilhar suas experiências, preservar sua memória e continuar exercendo seu papel ativo na sociedade”, destacou o secretário.

Por meio de ações como essa, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social reafirma seu compromisso com a promoção de políticas públicas voltadas ao envelhecimento com dignidade, respeito e qualidade de vida, fortalecendo os espaços de convivência e garantindo que as histórias, saberes e experiências das pessoas idosas sejam reconhecidos e celebrados por toda a comunidade.