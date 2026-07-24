Workshop gratuito debate riscos da Reforma Tributária para entidades sociais

Promovido pelo Instituto Um Social (IUS) e pelo Fórum das Federações do Terceiro Setor Capixaba, que reúne Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES), Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo (Fundaes), Federação das Associações Pestalozzi do Espírito Santo e Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Espírito Santo (Fehofes), o evento acontecerá das 8h30 às 11h40, no auditório da Acacci, em Jardim Camburi. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas aqui.

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A programação contará com uma mesa de conversa sobre os impactos da Reforma Tributária para o Terceiro Setor, reunindo Henrique Valentim, secretário municipal da Fazenda da Serra, e Roberto Schulze, conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade.

Entre os temas que serão discutidos estão as mudanças trazidas pela Reforma Tributária, os possíveis impactos para as organizações da sociedade civil, os desafios de adaptação ao novo cenário, além das perspectivas para o futuro das entidades do setor. O encontro também reservará espaço para perguntas, esclarecimento de dúvidas e troca de experiências entre participantes e convidados.

Segundo o presidente executivo da Federação das Fundações e Associações do Terceiro Setor do Espírito Santo (Fundaes), Robson Melo, embora a reforma tenha como objetivo modernizar o sistema tributário, as especificidades das organizações sem fins lucrativos precisam ser consideradas. “A reforma tributária é, sem dúvida, uma novidade que, em tese, é benéfica para todos no país. No entanto, ela tem um olhar muito voltado para as empresas, e o terceiro setor acaba ficando em segundo plano”, afirma.

Robson também destaca que a preocupação do setor está relacionada aos impactos que eventuais mudanças nas regras de isenção podem causar às entidades. “Se forem retirados benefícios fiscais, como a isenção do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, da Contribuição Social e de outros tributos dessa natureza, o impacto será enorme. Isso pode comprometer a sustentabilidade financeira das organizações e até levar ao fechamento de algumas delas”, ressalta.

Para o diretor social da Feapaes, Vanderson Gaburro, o workshop busca ampliar o debate sobre os efeitos da reforma e preparar as organizações para o novo cenário. “Um evento como esse é essencial para lançarmos luz em uma questão essencial para o Terceiro Setor, a dos possíveis impactos da reforma tributária. Não queremos nos opor, mas pensar em como o Terceiro Setor por lidar com ela, além de possíveis adaptações à realidade do setor.”

Ilma Geovanini, diretora do Instituto Um Social, diz que “o Instituto Um Social nasceu com o propósito de informar, capacitar e preparar as instituições do Terceiro Setor para que elas atuem de forma cada vez mais profissional e qualificada. A reforma tributária traz mudanças que também impactam essas organizações, e compreender seus efeitos é essencial. Por isso, consideramos fundamental promover esse debate e ampliar o acesso à informação”.

Articulação e fortalecimento das organizações

O Instituto Um Social (IUS) é uma organização sem fins lucrativos dedicada ao fortalecimento de pessoas, instituições e empresas que atuam na geração de impacto social. A entidade desenvolve ações de formação, gestão e comunicação voltadas à estruturação, sustentabilidade e ampliação dos resultados de projetos e organizações sociais.

O Fórum das Federações do Terceiro Setor Capixaba é um espaço permanente de articulação, diálogo e cooperação entre entidades representativas do setor. A iniciativa busca fortalecer as organizações, promover a troca de experiências, ampliar a atuação conjunta e contribuir para a construção de políticas e soluções voltadas ao desenvolvimento social no Espírito Santo.

O workshop conta com o apoio da Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES), Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo (Fundaes), Federação das Associações Pestalozzi do Espírito Santo e Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Espírito Santo (Fehofes).

Serviço

Workshop Reforma Tributária em Debate: Impactos e Perspectivas para o Terceiro Setor