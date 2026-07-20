Zé Felipe compra o próprio jato após divórcio com Virginia

Poucos meses depois de anunciar o fim do casamento com Virginia Fonseca, Zé Felipe comemorou um novo marco em sua trajetória profissional. O cantor revelou neste domingo (19), que adquiriu seu próprio jato particular, reforçando um momento que descreveu como resultado de anos de dedicação à música e ao trabalho.

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A novidade rapidamente chamou a atenção dos fãs nas redes sociais e também reacendeu as comparações com a aeronave que havia recebido de presente da influenciadora pouco antes da separação.

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Nova conquista

O novo avião de Zé Felipe é um Bombardier Learjet 45, aeronave executiva bimotor de médio porte registrada com o prefixo PS-JFV. Segundo estimativas de plataformas especializadas em compra e venda de jatos executivos, o modelo tem valor estimado entre R$ 11 milhões e R$ 22 milhões, dependendo da configuração e do estado de conservação.

Ao compartilhar imagens da aeronave, Zé Felipe também publicou uma mensagem de agradecimento aos seguidores e relembrou o início de sua trajetória na música.

“Desde quando comecei, lá em 2015, sempre tive ao meu lado pessoas que acreditaram em mim e no meu trabalho. Sempre trabalhei muito, buscando conquistar meu espaço sem passar por cima de ninguém, e hoje fico feliz demais em viver essa nova etapa da minha vida e da minha carreira”, escreveu.

O cantor ainda agradeceu o apoio recebido ao longo dos anos e celebrou a conquista. “Só tenho a agradecer a Deus, à minha família e a todos vocês que estão comigo nessa caminhada desde sempre. Sei que é só o começo, voando cada dia mais alto”, completou.

Comparações com o jato anterior

A compra do novo avião também fez com que internautas relembrassem a aeronave que o cantor havia recebido de Virginia Fonseca cerca de dois meses antes do anúncio oficial do divórcio, em maio de 2025.

Na época, a aeronave ganhou destaque pelo valor elevado, com estimativas que apontavam um preço entre R$ 30 milhões e R$ 50 milhões, considerando referências do mercado de aviação executiva. Posteriormente, surgiram informações de que o jato teria sido vendido para Leonardo, pai de Zé Felipe. O sertanejo inclusive chegou a demonstrar incômodo ao ser questionado sobre a negociação durante uma entrevista.