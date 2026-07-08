Zé Trovão diz que Bolsonaro foi covarde em 2022 e filhos do ex-presidente vão para o ataque
Não é a primeira vez que Zé Trovão critica o ex-presidente Jair Bolsonaro em particular
Começou nesta terça-feira (7), um novo conflito entre aliados da direita. Os filhos de Jair Bolsonaro foram às redes atacar Zé Trovão (PL-SC) por ter dito que o ex-presidente foi covarde em 2022.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na última quinta-feira (2), o caminhoneiro e deputado federal Zé Trovão participou do Quintow Podcast. No programa, ele foi questionado sobre o silêncio de Bolsonaro no momento em que perdeu a eleição de 2022.
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“Covarde. Não podia ter feito aquilo porque hoje tem milhares de pessoas presas. Eu não admiti o que foi feito”, afirmou o parlamentar. O caminhoneiro disse, ainda, que precisa gastar o “tempo político” para tentar tirar essas pessoas da cadeia.
O corte do podcast chegou ao conhecimento de Jair Renan, filho mais novo do clã e vereador em Balneário Camboriú (SC). Nesta terça, ele classificou a atitude como “canalhice” e acusou Zé Trovão de ser um “aproveitador”. As declarações foram dadas em publicação no X.
Discussão pelo X
A partir daí, Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal que fugiu para os Estados Unidos, passou o dia atacando Zé Trovão em uma sequência de posts e compartilhamentos no X.
Ele afirmou que o deputado catarinense estava refugiado no México, tentando descobrir como voltar ao Brasil, e que, apesar de ter escapado da situação, ainda concorreu pelo partido de Bolsonaro. Junto ao post, compartilhou um vídeo do influenciador Paulo Figueiredo também criticando Zé Trovão. O aliado de Eduardo nos EUA atribuiu a soltura de Zé Trovão a uma promessa feita por Alexandre de Moraes a Jair Bolsonaro e cobrou gratidão do deputado.
Eduardo também repostou críticas de outros perfis. Um deles associou Zé Trovão a apoiadores de Pablo Marçal que, segundo o argumento, “sempre” acabam atacando Bolsonaro. Outro ironizou o fato de o deputado, com salário de cerca de R$ 46 mil, reclamar da rotina política.
Caminhoneiro de profissão e uma das lideranças das mobilizações bolsonaristas do setor em 2022, o parlamentar declarou apoio público aos bloqueios que ocorreram após o resultado do segundo turno.
Prisão de Zé Trovão
Trovão já teve prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeita de organizar manifestações violentas e incitar invasões à Corte. Ele ficou foragido, mas foi localizado pela Polícia Federal em um hotel no México.
Não é a primeira vez que Zé Trovão critica Bolsonaro em particular. Em janeiro de 2024, um áudio revelado pela coluna do Metrópoles mostrou o deputado, sem saber que estava sendo gravado, chamando o ex-presidente de “o maior mau exemplo para a política”. Na ocasião, Bolsonaro disse a aliados que já havia feito muito pelo parlamentar e que não esperava esse tipo de postura dele. Zé Trovão, por sua vez, afirmou que a gravação estava fora de contexto e disse dever “tudo o que tem” a Bolsonaro.
Ainda nesta terça-feira, Zé Trovão se pronunciou sobre o novo conflito. Disse em postagem que mais uma vez precisa “reafirmar a lealdade a Bolsonaro”. Ele afirma que sua fala foi tirada de contexto.
“Aqui não tem ninguém que rói a corda, morde a fronha ou recua. Sempre tive posições claras e firmes. Não tenho político de estimação. Quando tenho que criticar, critico. Mas a verdade é uma só, eu nunca chamei meu presidente de covarde. Nunca faria isso, muito pelo contrário. É um dos homens mais honrados, que não merecia passar pelo que está passando”, disse Zé Trovão.
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