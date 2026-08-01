BR-101 ganha mais 5,5 km de pista duplicada no Sul do ES
Novo segmento fica entre o trevo de Alfredo Chaves e o km 363,2; outros 4,5 quilômetros devem ser entregues até o fim de agosto.
A Ecovias Capixaba libera ao tráfego, neste sábado (1º), mais 5,5 quilômetros de pista duplicada da BR-101, em Anchieta. O novo trecho fica entre os quilômetros 357,7 e 363,2.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O segmento começa no trevo de acesso a Alfredo Chaves e amplia a extensão contínua de pista dupla entre Vitória e o trecho Sul da rodovia.
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A nova pista será conectada aos dois quilômetros que já estão duplicados entre os quilômetros 363,2 e 365,2. A concessionária também prevê liberar outros 4,5 quilômetros até o final de agosto.
Obras continuam na pista existente
Com a mudança no tráfego, as equipes poderão iniciar uma nova etapa das obras na pista antiga. Os trabalhos incluem adequações geométricas, complementação da plataforma e implantação dos dispositivos restantes.
A concessionária também fará ajustes nas sinalizações horizontal e vertical. Os serviços são necessários para concluir a configuração definitiva de pista dupla no segmento.
Durante essa fase, dois estreitamentos de faixa permanecerão no sentido Norte. O primeiro terá 590 metros, entre os quilômetros 360,9 e 360,3. O segundo terá 470 metros, entre os quilômetros 358,300 e 357,830.
Os locais receberão sinalização para orientar os motoristas durante a execução das atividades complementares.
No sentido Sul, a pista existente continuará funcionando em faixa única. A medida será mantida até a conclusão da adequação da sinalização horizontal para a configuração duplicada.
Motoristas devem redobrar a atenção
A intervenção integra o pacote de duplicação da BR-101 entre Anchieta e Iconha. O projeto está entre os principais investimentos previstos na concessão da Ecovias Capixaba.
A concessionária orienta os condutores a respeitarem os limites de velocidade e a sinalização instalada. Os motoristas também devem redobrar a atenção durante o período de transição operacional.
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