Espírito Santo entra em estado de atenção após redução no nível dos rios capixabas

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) publicou, nesta sexta-feira (31), uma resolução que declara estado de atenção diante da redução das vazões nos principais rios de domínio estadual.

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A medida tem caráter preventivo. O objetivo é reforçar o monitoramento hidrológico, orientar os diferentes setores que utilizam água e incentivar o consumo racional dos recursos hídricos, preservando a segurança hídrica no Espírito Santo.

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A Agerh tomou a decisão com base nos dados de monitoramento, que apontam redução das vazões na maior parte dos rios estaduais. Muitas delas estão próximas da vazão de referência Q90. O levantamento também indica déficit hídrico generalizado no solo.

A resolução considera ainda as projeções climáticas mais recentes para o fenômeno El Niño. Os dados indicam possíveis alterações no regime de chuvas, nas temperaturas e na disponibilidade hídrica nos próximos meses.

Apesar do cenário de atenção, o diretor-geral da Agerh, Fábio Ahnert, destacou que o Espírito Santo não enfrenta, neste momento, uma situação de desabastecimento generalizado. Os principais sistemas de captação e reservação de água seguem operando em níveis compatíveis com a demanda atual.

“A declaração do estado de atenção é uma medida preventiva. Nosso objetivo é fortalecer o monitoramento, orientar os usuários e mobilizar toda a sociedade para o uso responsável da água. Neste momento, não há risco de desabastecimento generalizado, mas é fundamental agir agora para reduzir desperdícios e preservar nossos recursos hídricos”, explicou Ahnert.

Medidas previstas

A resolução determina que companhias públicas e privadas de abastecimento de água, além dos serviços autônomos municipais, intensifiquem as campanhas de conscientização para reduzir o consumo.

Essas instituições também deverão ampliar as ações de combate às perdas e aos vazamentos e encaminhar semanalmente à Agerh informações sobre os níveis das captações de água.

O documento também estabelece medidas para as empresas responsáveis pela geração hidrelétrica. Elas deverão fortalecer o monitoramento hidrológico, manter estações de medição e enviar regularmente à Agência dados sobre níveis de água, vazões e reservatórios.

As informações contribuirão para o acompanhamento das condições das bacias hidrográficas capixabas.

Além das determinações, a resolução apresenta recomendações para diversos setores. A Agerh orienta as prefeituras a adotarem medidas para reduzir o desperdício de água.

Entre as ações estão a restrição da lavagem de calçadas, fachadas e veículos com mangueiras, o incentivo à irrigação de jardins nos horários de menor evaporação e a realização de atividades educativas voltadas ao consumo consciente.

A resolução incentiva os empreendimentos industriais a ampliarem o reuso, o reaproveitamento e a reciclagem da água nos processos produtivos.

Já os produtores rurais devem intensificar o manejo eficiente da irrigação e priorizar os horários com menor perda de água por evaporação.

O documento também recomenda que os órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental incentivem o aproveitamento da água da chuva, o reuso de efluentes tratados e a conservação do solo e da água.

A orientação também inclui a adoção de medidas que contribuam para ampliar a oferta hídrica.

Monitoramento permanente

A Agerh continuará acompanhando diariamente as condições hidrológicas dos rios capixabas.

Caso o cenário de escassez se agrave, a Agência poderá adotar medidas excepcionais para restringir o uso da água em bacias hidrográficas específicas.

As medidas podem incluir a revisão das outorgas de direito de uso da água. Conforme determina a legislação estadual, a Agerh deverá priorizar o abastecimento humano e a dessedentação animal.

A Agência reforça que a participação da população será fundamental durante o período de estiagem.

Atitudes como evitar desperdícios, reduzir o tempo de banho, fechar a torneira durante atividades rotineiras e reutilizar a água sempre que possível ajudam a preservar os recursos hídricos e a garantir a segurança hídrica do Espírito Santo.