Cachoeiro promove manhã de esporte e diversão neste domingo

Cachoeiro de Itapemirim recebe, neste domingo (2), mais uma edição da Avenida de Lazer. A programação acontecerá em dois pontos da cidade: na Beira Rio e no bairro IBC.

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A iniciativa reunirá atividades físicas, esportes e opções de diversão para pessoas de diferentes idades. O público poderá levar bicicletas, patins e participar das ações oferecidas nos locais.

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Entre as atrações anunciadas estão pula-pula, chute a gol e espaços livres para brincadeiras e exercícios.

Programação na Beira Rio

Na Beira Rio, a Avenida de Lazer acontecerá das 6h30 às 11h30, na região da Praça de Fátima.

Durante esse período, o espaço será destinado às atividades recreativas e esportivas promovidas pela prefeitura.

Atividades no bairro IBC

No IBC, a programação será realizada das 8h às 11h. O trecho reservado começa na Avenida José Félix Cheim, no início do bairro, e segue até a Rua Dário Cunha, próximo ao Cemitério Park.

A prefeitura orienta as famílias a conferirem os horários e os locais antes de participarem das atividades.