Cachoeiro promove manhã de esporte e diversão neste domingo
Programação gratuita contará com atividades físicas, espaço para bicicletas, pula-pula e chute a gol.
Cachoeiro de Itapemirim recebe, neste domingo (2), mais uma edição da Avenida de Lazer. A programação acontecerá em dois pontos da cidade: na Beira Rio e no bairro IBC.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa reunirá atividades físicas, esportes e opções de diversão para pessoas de diferentes idades. O público poderá levar bicicletas, patins e participar das ações oferecidas nos locais.
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Entre as atrações anunciadas estão pula-pula, chute a gol e espaços livres para brincadeiras e exercícios.
Programação na Beira Rio
Na Beira Rio, a Avenida de Lazer acontecerá das 6h30 às 11h30, na região da Praça de Fátima.
Durante esse período, o espaço será destinado às atividades recreativas e esportivas promovidas pela prefeitura.
Atividades no bairro IBC
No IBC, a programação será realizada das 8h às 11h. O trecho reservado começa na Avenida José Félix Cheim, no início do bairro, e segue até a Rua Dário Cunha, próximo ao Cemitério Park.
A prefeitura orienta as famílias a conferirem os horários e os locais antes de participarem das atividades.
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