Coletor encontra PlayStation 5 no lixo e devolve à família em Cachoeiro
Colaborador separou a mochila dos resíduos, guardou o objeto em segurança e ajudou a devolvê-lo ao proprietário.
Um trabalhador da coleta de resíduos encontrou uma mochila com um PlayStation entre o lixo e ajudou a devolver o videogame ao verdadeiro dono, em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Augusto, colaborador da empresa terceirizada CTRCI, percebeu o objeto no meio dos resíduos, separou a mochila e a guardou em segurança. A atitude permitiu que o equipamento voltasse para a família.
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O caso começou depois que um morador deixou a mochila, sem perceber, na porta de casa, próxima à lixeira. Pouco tempo depois, o caminhão da coleta passou pelo local e recolheu o objeto junto com o lixo.
Ao notar o desaparecimento, o morador procurou a Ouvidoria Geral do Município. Na solicitação, explicou que a mochila continha o PlayStation utilizado pelos netos.
A Ouvidoria acionou a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, que mobilizou a equipe responsável pela coleta para tentar encontrar o objeto.
Apesar das poucas chances de recuperação, a busca terminou de forma positiva. O gerente da equipe, Roberto Sereno, informou que Augusto havia localizado e preservado a mochila.
Segundo o colaborador, ele apenas tomou a atitude que considerava correta.
“Eu não me sentiria bem em ficar com algo que é de outra pessoa. Fiz o que considero certo e procurei preservar a mochila para que ela pudesse voltar ao verdadeiro dono”, afirmou.
A família comemorou a recuperação do videogame e agradeceu aos profissionais envolvidos na localização e na devolução do objeto.
A ocorrência também mostrou a importância da integração entre a Ouvidoria, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana e a equipe de coleta para atender à solicitação do morador.
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