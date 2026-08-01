Cadela farejadora encontra drogas enterradas em área de mata em Guaçuí

A cadela farejadora Alga localizou uma sacola com drogas enterrada em uma área de mata no bairro São Miguel, em Guaçuí. A apreensão ocorreu na tarde de sexta-feira (31).

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A equipe K9 do 3º Batalhão da Polícia Militar realizou a operação após receber informações do serviço de inteligência da 2ª Companhia.

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Com base nos dados levantados, os militares seguiram para uma região conhecida como Lagoa. No local, Alga iniciou uma varredura pela área de vegetação.

Durante as buscas, a cadela policial indicou um ponto onde havia uma sacola enterrada.

Os militares retiraram o recipiente e encontraram 85 pedras de crack e 19 papelotes de cocaína. A sacola também continha uma porção de cocaína com aproximadamente 28 gramas e cerca de 19 gramas de maconha.

A equipe recolheu todo o material e o encaminhou à Delegacia Regional de Guaçuí. A autoridade policial adotará as providências legais relacionadas à ocorrência.