Cão farejador encontra drogas escondidas em veículo abandonado em Marataízes
Cão Loki indicou a presença do material durante buscas realizadas no bairro Barra; nenhum suspeito foi localizado.
Um cão farejador da Guarda Civil Municipal encontrou drogas escondidas dentro de um veículo abandonado no bairro Barra, em Marataízes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A operação ocorreu após o Setor de Inteligência da corporação receber informações sobre uma possível ocultação de entorpecentes na região.
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Durante as buscas, o cão de detecção Loki indicou a presença do material no interior do automóvel. A sinalização permitiu que os agentes localizassem os entorpecentes.
A equipe apreendeu quase 500 gramas de maconha. A droga estava distribuída em um tablete e em diversas porções fracionadas.
Os agentes também encontraram aproximadamente 50 gramas de haxixe.
Todo o material foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Marataízes, que adotará as providências legais.
Nenhum suspeito foi localizado durante a operação.
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