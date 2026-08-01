Cão farejador encontra drogas escondidas em veículo abandonado em Marataízes

Um cão farejador da Guarda Civil Municipal encontrou drogas escondidas dentro de um veículo abandonado no bairro Barra, em Marataízes.

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A operação ocorreu após o Setor de Inteligência da corporação receber informações sobre uma possível ocultação de entorpecentes na região.

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Durante as buscas, o cão de detecção Loki indicou a presença do material no interior do automóvel. A sinalização permitiu que os agentes localizassem os entorpecentes.

A equipe apreendeu quase 500 gramas de maconha. A droga estava distribuída em um tablete e em diversas porções fracionadas.

Os agentes também encontraram aproximadamente 50 gramas de haxixe.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Marataízes, que adotará as providências legais.

Nenhum suspeito foi localizado durante a operação.