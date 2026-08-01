Caso Monique: vítima de feminicídio no Sul do ES é sepultada em Minas Gerais
Despedida ocorreu em Carangola, cidade natal da vítima, após a liberação do corpo aos familiares.
Familiares e amigos se despediram de Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, na noite de sexta-feira (31). O velório e o sepultamento ocorreram no Cemitério de Carangola, em Minas Gerais, cidade onde ela nasceu.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O corpo havia sido liberado aos familiares na manhã de sexta-feira. Monique estava desaparecida desde o dia 7 de julho.
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A Polícia Civil encontrou a vítima no dia 24 de julho, enterrada dentro da casa onde morava, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo.
O companheiro de Monique, Mário Almeida Pinto, de 46 anos, apresentou-se espontaneamente à polícia. Segundo a Polícia Civil, ele confessou o feminicídio e acabou preso.
As autoridades continuam investigando o caso.
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