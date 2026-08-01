Sábado terá mínima de 14 °C e chuva em algumas cidades do Espírito Santo

A frente fria se afasta em direção ao sul da Bahia neste sábado (1º), mas a umidade transportada pelos ventos marítimos ainda influencia o tempo em parte do Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Grande Vitória pode registrar chuvisco entre a madrugada e o início da manhã. Depois desse período, as nuvens diminuem e o tempo fica firme.

Leia também: aquinoticias.com abre vagas para vendedor, filmmaker e jornalistas

No extremo Norte e no Nordeste capixaba, o céu permanece com muitas nuvens. A previsão indica chuva rápida em alguns momentos do dia.

Nas regiões Sul, Serrana e Noroeste, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva.

Grande Vitória

A Grande Vitória terá sol entre nuvens e chuva entre a madrugada e o começo da manhã. No decorrer do sábado, o tempo fica firme.

As temperaturas variam entre 18 °C e 28 °C. Em Vitória, os termômetros também ficam entre 18 °C e 28 °C.

Região Sul

A Região Sul terá sol entre nuvens e não há previsão de chuva.

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 17 °C e 29 °C. Nas áreas altas, a mínima será de 14 °C e a máxima de 25 °C.

Região Serrana

A Região Serrana também terá sol entre nuvens e tempo firme.

Nas áreas menos elevadas, os termômetros ficam entre 16 °C e 27 °C. Nas áreas altas, as temperaturas variam de 14 °C a 25 °C.

Região Norte

A Região Norte terá muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia.

A temperatura mínima será de 17 °C, enquanto a máxima pode chegar aos 29 °C.

Região Noroeste

Na Região Noroeste, o sábado será de sol entre nuvens e sem previsão de chuva.

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 19 °C e 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros ficam entre 17 °C e 27 °C.

Região Nordeste

A Região Nordeste terá muitas nuvens e chuva rápida em alguns períodos.

As temperaturas variam entre 19 °C e 28 °C.