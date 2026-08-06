Confira a previsão do tempo para amanhã no Espírito Santo

O tempo firme volta a predominar em todo o Espírito Santo nesta quinta-feira (6), com previsão de um dia ensolarado e sem chuva em todas as regiões do Estado, segundo o Instituto ClimaTempo. A combinação entre céu aberto e a presença do sol durante praticamente todo o dia favorece a elevação das temperaturas, que podem alcançar os 32°C em algumas cidades.

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A estabilidade nas condições do tempo também deve proporcionar boas condições para quem pretende viajar, trabalhar ao ar livre ou aproveitar atividades em praias, parques e áreas rurais. Não há previsão de instabilidades capazes de provocar chuva ao longo do dia.

Temperaturas sobem em todas as regiões

Depois de amanhecer com temperaturas mais amenas, os termômetros devem subir gradualmente durante a manhã, garantindo uma tarde quente em diversas cidades capixabas.

Na Grande Vitória, a previsão é de sol predominante durante todo o dia, sem registro de chuva. As temperaturas variam entre 19°C e 30°C.

Já na Região Sul, incluindo Cachoeiro de Itapemirim, o cenário também será de céu claro a ensolarado. Os termômetros devem marcar mínima de 19°C e máxima de 32°C, uma das maiores temperaturas previstas para o Estado.

Nas regiões Norte, Noroeste e Serrana, o tempo permanece aberto, com predomínio de sol e temperaturas estáveis ao longo do dia. A ausência de nuvens favorece uma sensação de calor maior durante a tarde, especialmente nas áreas mais baixas.

Quinta-feira será marcada por tempo seco

A massa de ar seco que atua sobre o Espírito Santo mantém o tempo estável e impede a formação de nuvens carregadas. Com isso, a previsão indica um dia sem chuva do litoral ao interior.

Além do tempo firme, a umidade relativa do ar pode apresentar redução durante as horas mais quentes da tarde, exigindo atenção com a hidratação, principalmente para crianças, idosos e pessoas que realizam atividades físicas ao ar livre.

Confira a previsão por região

Grande Vitória: sol predominante, sem chuva. Mínima de 19°C e máxima de 30°C.

sol predominante, sem chuva. Mínima de 19°C e máxima de 30°C. Região Sul (Cachoeiro de Itapemirim): céu claro a ensolarado. Mínima de 19°C e máxima de 32°C.

céu claro a ensolarado. Mínima de 19°C e máxima de 32°C. Regiões Norte, Noroeste e Serrana: tempo aberto, predomínio de sol e temperaturas estáveis durante todo o dia.

Como fica o tempo no Espírito Santo nesta quinta-feira?

A expectativa é de um dos dias mais estáveis da semana, com céu limpo, calor durante a tarde e ausência de chuva em todas as regiões capixabas. As condições favorecem deslocamentos pelas rodovias, atividades agrícolas e o turismo, especialmente em municípios do litoral e do interior do Estado.

Quem pretende aproveitar o dia ao ar livre deve utilizar protetor solar, manter-se hidratado e evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior intensidade, entre o fim da manhã e o meio da tarde.