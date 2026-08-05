Convenção do MDB oficializa Ricardo Ferraço à reeleição; governador aponta para um ES mais moderno

As convenções estaduais do MDB e da Federação União Progressista, realizadas nesta quarta-feira (5), oficializaram a chapa que vai disputar as eleições para o Governo do Estado. O atual governador e candidato a reeleição Ricardo Ferraço terá como vice-governador o vereador de Vitória Camillo Neves (Progressistas).

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O evento também marca o início da campanha do emedebista, que destacou as principais diretrizes do plano de governo para um novo mandato.

Durante o discurso, Ricardo Ferraço afirmou que a geração de empregos e a ampliação de oportunidades continuarão entre as prioridades da gestão. O candidato também defendeu um modelo de desenvolvimento baseado na inclusão social, no empreendedorismo e na modernização da máquina pública.

Ao abordar os projetos para os próximos quatro anos, Ferraço disse que pretende ampliar os investimentos em ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de tornar o Espírito Santo mais competitivo e preparado para os desafios do futuro.

O governador também destacou a intenção de utilizar a inteligência artificial para aumentar a eficiência dos serviços públicos, principalmente na área da saúde. Segundo ele, a tecnologia poderá contribuir para reduzir o tempo de espera da população por atendimentos especializados.

Segundo a organização do evento, mais de 7 mil pessoas se reuniram no Centro de Convenções de Vitória. Lideranças políticas, prefeitos, vereadores, deputados, militantes e apoiadores dos 78 municípios capixabas participaram do encontro, que também serviu para demonstrar a força da aliança formada em torno da candidatura.