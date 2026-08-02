Corpo é encontrado em rio no Sul do ES
Vítima havia sido vista se debatendo na água na sexta-feira (31); buscas foram retomadas por mergulhadores neste sábado (1º).
Mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo de um homem no Rio Itabapoana, em Bom Jesus do Norte, na manhã de sábado (1º).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas. Testemunhas relataram que viram o homem pela última vez na sexta-feira (31), quando ele se debatia na água.
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Os bombeiros iniciaram as buscas ainda na sexta-feira. As equipes percorreram as margens do rio e utilizaram equipamentos específicos durante a operação.
A profundidade de alguns trechos, a correnteza forte e as condições encontradas no local dificultaram a continuidade dos trabalhos durante a noite.
Corpo estava a seis metros de profundidade
Uma equipe especializada retomou as buscas dentro do rio na manhã de sábado. Cerca de 20 minutos após o início do mergulho, os militares localizaram o corpo a aproximadamente seis metros de profundidade.
As polícias Militar e Científica foram acionadas para os procedimentos relacionados à ocorrência. Até a publicação da matéria, os órgãos não haviam repassado novas informações sobre o caso.
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