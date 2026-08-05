Defesa Civil alerta para ventos fortes em Marataízes
Avisos do Inmet e previsão da Climatempo indicam rajadas que podem alcançar 70 km/h no município entre esta quarta-feira (5) e domingo (9).
Marataízes deve enfrentar uma sequência de dias com ventos fortes entre esta quarta-feira (5) e domingo (9).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O alerta de vendaval em Marataízes começou às 9h desta quarta e permanece válido até as 23h59. O aviso amarelo, classificado como perigo potencial, alcança 34 municípios do Espírito Santo.
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Durante o período, os ventos podem variar entre 40 km/h e 60 km/h. O Inmet aponta baixo risco de queda de galhos de árvores.
Defesa Civil orienta moradores
A Defesa Civil de Marataízes recomenda atenção especial aos trabalhadores embarcados e às pessoas que exercem atividades expostas ao vento ou em áreas de risco.
Durante as rajadas, a população deve evitar permanecer debaixo de árvores e estacionar veículos perto de placas, torres e outras estruturas vulneráveis.
Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil de Marataízes pelo telefone (28) 99933-0473.
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