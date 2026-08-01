Segurança

Empresário gravou vídeo com operários momentos antes de deslizamento fatal no ES; veja

Os quatro homens aparecem conversando de forma descontraída antes do acidente ocorrido em uma obra de Nova Rosa da Penha II.

deslizamento em Nova Rosa da Penha
Foto: Divvulgação

Um vídeo gravado pouco antes do deslizamento que deixou quatro mortos mostra o empresário Vanderson Santana ao lado dos operários Ruan Moreira da Luz, Ronival Moreira de Jesus e Valdomiro Moreira de Jesus.

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O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (31), durante uma obra no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica. As equipes de resgate localizaram e retiraram os corpos ainda no dia da tragédia.

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Na gravação, os quatro aparecem em um momento descontraído. Eles conversam sobre o preço de uma bebida energética comprada por R$ 6,80 e comentam estratégias de venda.

“Você tem que vender barato para vender muito”, diz o empresário durante a conversa.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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