Empresário gravou vídeo com operários momentos antes de deslizamento fatal no ES; veja

Um vídeo gravado pouco antes do deslizamento que deixou quatro mortos mostra o empresário Vanderson Santana ao lado dos operários Ruan Moreira da Luz, Ronival Moreira de Jesus e Valdomiro Moreira de Jesus.

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O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (31), durante uma obra no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica. As equipes de resgate localizaram e retiraram os corpos ainda no dia da tragédia.

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Na gravação, os quatro aparecem em um momento descontraído. Eles conversam sobre o preço de uma bebida energética comprada por R$ 6,80 e comentam estratégias de venda.

“Você tem que vender barato para vender muito”, diz o empresário durante a conversa.