Empresário gravou vídeo com operários momentos antes de deslizamento fatal no ES; veja
Os quatro homens aparecem conversando de forma descontraída antes do acidente ocorrido em uma obra de Nova Rosa da Penha II.
Um vídeo gravado pouco antes do deslizamento que deixou quatro mortos mostra o empresário Vanderson Santana ao lado dos operários Ruan Moreira da Luz, Ronival Moreira de Jesus e Valdomiro Moreira de Jesus.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (31), durante uma obra no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica. As equipes de resgate localizaram e retiraram os corpos ainda no dia da tragédia.
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Na gravação, os quatro aparecem em um momento descontraído. Eles conversam sobre o preço de uma bebida energética comprada por R$ 6,80 e comentam estratégias de venda.
“Você tem que vender barato para vender muito”, diz o empresário durante a conversa.
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