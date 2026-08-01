VÍDEO | Dono de distribuidora e outras três pessoas morrem em deslizamento de terra no ES

Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que um paredão de terra e pedras desabou e atingiu quatro trabalhadores em Nova Rosa da Penha, Cariacica. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (31).

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As imagens foram captadas nas proximidades do terreno. O vídeo mostra os homens trabalhando na base do talude quando, por volta das 14h37, parte da estrutura se desprende. O deslizamento ocorreu em poucos segundos. As quatro vítimas morreram no local.

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Os trabalhadores pertenciam à mesma família e atuavam na ampliação de uma distribuidora localizada ao lado do terreno. Um deles era o proprietário do estabelecimento.

Obra estava embargada, afirma Defesa Civil

O subsecretário de Defesa Civil de Cariacica, Jonathan Jantorno, informou que a prefeitura havia embargado a obra cerca de um ano antes do acidente. Segundo ele, o município identificou riscos relacionados à intervenção no terreno.

O responsável pelo imóvel teria retomado os trabalhos por conta própria aproximadamente uma semana antes do deslizamento. A obra continuava interditada, de acordo com a Defesa Civil.

Jantorno explicou que os trabalhadores realizavam uma escavação na base do talude para construir as sapatas da edificação. Na avaliação preliminar do órgão, o serviço comprometeu a estabilidade da estrutura e provocou o deslizamento.

O acidente deixou quatro mortos, incluindo o proprietário do empreendimento.