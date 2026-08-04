Filme sobre o Rei Roberto Carlos terá cenas gravadas em Cachoeiro

A história de Roberto Carlos voltará ao lugar onde tudo começou! A cinebiografia do cantor terá cenas gravadas em Cachoeiro de Itapemirim, cidade natal do artista, no Sul do Espírito Santo. A Prefeitura de Cachoeiro confirmou a informação. Segundo o secretário de Cultura e Turismo da cidade, Wanderson Amorim, a produção do longa já solicitou autorização para realizar as filmagens na cidade.

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As gravações estão previstas para começar em setembro de 2026. Além do Espírito Santo, a equipe também filmará cenas no Rio de Janeiro. Com o título provisório de “Detalhes de uma vida”, o filme deve chegar aos cinemas em dezembro de 2027. Maurício Farias comandará a direção, enquanto Patrícia Andrade assina o roteiro.

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A produção apresentará diferentes momentos da trajetória de Roberto Carlos. A narrativa começará pelo acidente sofrido pelo cantor em 1947, ainda durante a infância. O longa seguirá a história do artista até a década de 1970. Esse período inclui o primeiro grande espetáculo de Roberto Carlos com orquestra e ampla produção, realizado no antigo Canecão, no Rio de Janeiro.

Miele e Ronaldo Bôscoli dirigiram o show, considerado um momento marcante na carreira do cantor.

Roberto Carlos nasceu em Cachoeiro

Foto: Divulgação/PMCI

Roberto Carlos Braga nasceu em 19 de abril de 1941, em Cachoeiro de Itapemirim. Ele foi o quarto filho de Robertino Braga e Laura Moreira Braga. O cantor cresceu ao lado dos irmãos Norma, Lauro e Carlos Alberto. A família vivia em uma casa simples, localizada no bairro Recanto, no alto de uma ladeira.

Durante a infância, Roberto recebeu o apelido de “Zunga”. Ele gostava de andar de bicicleta, empinar pipa, jogar futebol e tomar banho no Rio Itapemirim. Ao lado do pai e dos irmãos mais velhos, também aprendeu a pescar nas águas do rio que corta a cidade.

Aos seis anos, Roberto Carlos começou a estudar no Colégio Jesus Cristo Rei. Anos depois, já durante o período da Jovem Guarda, recebeu da antiga professora Irmã Fausta um medalhão que passou a usar no pescoço.

Interesse pela música começou cedo

Roberto Carlos foi coroado ‘Rei da Juventude’ no programa do Chacrinha em 1965 na TV Excelsior.

Desde criança, Roberto Carlos demonstrava interesse pela música. Ele passava horas ouvindo rádio e começou a aprender violão e piano com a mãe. Depois, aprofundou os estudos no Conservatório Musical de Cachoeiro de Itapemirim. O menino também gostava de cinema. Frequentava as matinês aos domingos e acompanhava comédias, aventuras e histórias românticas.

Apesar do interesse pelos filmes, a música ocupava o lugar principal. Um dos primeiros ídolos de Roberto foi Bob Nelson, artista brasileiro que cantava músicas de estilo country em português e se apresentava vestido de caubói.

A primeira apresentação de Roberto Carlos no rádio aconteceu quando ele tinha nove anos. Incentivado pela mãe, participou de um programa infantil da Rádio Cachoeiro, de prefixo ZYL-9. Na estreia, cantou o bolero “Amor y más amor”, conhecido na voz de Fernando Borel.

Após a primeira apresentação, Roberto passou a frequentar o auditório da emissora aos domingos. Dona Laura preparava as roupas do filho, que chamava a atenção do público pela afinação e pelo talento musical.

Os pais desejavam que Roberto Carlos seguisse a carreira de médico. Mesmo assim, apoiaram a vocação artística do filho. Roberto escolheu a música e construiu uma das trajetórias mais conhecidas da música brasileira. Agora, parte dessa história será recriada justamente em Cachoeiro de Itapemirim, cidade onde nasceu o menino que se tornaria conhecido como Rei.